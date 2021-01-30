Подруга Юлии Началовой опубликовала «страшные кадры» с похорон певицы

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Рита Цветкова
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Показанный Анной Исаевой видеофрагмент вошел в художественный фильм, снятый в память об артистке.

Подруга Юлии Началовой опубликовала «страшные кадры» с похорон певицы

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Тема:
Юлия Началова

Подруга и PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала кадры с похорон артистки на своей странице в Instagram. Видео является фрагментом художественного фильма, посвященного памяти певицы.

В ролике показан момент прощания родных, близких и поклонников Началовой на Троекуровском кладбище, где нашла последний приют звезда эстрады. Гроб с телом исполнительницы пронесли через толпу под всеобщие аплодисменты. Объективы камер запечатлели плачущие лица фанатов и знаменитых друзей Юлии.

«Фильм получился честным, правдивым, поучительным, без страха рассказать об ошибках, о простом человеческом счастье, о недооцененности и о том, как трагична бывает судьба. Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным», — написала Исаева.

 
 
 
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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Агент Началовой извинилась перед подписчиками за то, что в ее обычно позитивной ленте появились столь печальные кадры. По словам Исаевой, она не могла проигнорировать выход картины: утрата подруги для Анны невосполнима, ведь встреча с Началовой оказала большое влияние на ее жизнь. PR-директор также поблагодарила за труд всех создателей фильма о певице, пишет «Утро.ру».

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший бойфренд артистки, хоккеист Александр Фролов, угрожал Началовой перед ее смертью — о тяжелом расставании и терроре со стороны спортсмена рассказала Анна Исаева.

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