«Оставил яркий след в судьбах людей»: Путин об умершем Василии Лановом
Народный артист СССР скончался 28 января в результате осложнений после коронавирусной инфекции. Ему было 87 лет.
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к могиле прославленного актера Василия Ланового. Гения искусства похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.
Глава государства отметил, что лично знал Ланового и убежден, что этот человек оказал существенное влияние на судьбы многих людей. Речь идет не только о его заслугах в кинематографе, но и в других сферах жизни. Известно, что Василий Семенович был одним из основателей гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
«В последние годы мы всегда шли вместе в строю „Бессмертного полка“. Он (Василий Лановой — Прим. ред.) оставил очень яркий след в искусстве и в судьбах многих людей, потому что те образы, которые он создавал, безусловно, повлияли на воспитание целых поколений», — заключил президент.
Владимир Путин выразил искренние соболезнования семье гения.
Выдающего актера театра и кино, преподавателя и общественного деятеля не стало 28 января. Несколько недель он мужественно боролся с опасной коронавирусной инфекцией. Поражение легких было всего 5%, и, казалось, была надежда на чудесное исцеление. Но внезапно состояние Ланового ухудшилось, и даже реанимационные мероприятия не помогли его стабилизировать.
Церемония прощания с народным артистом СССР состоялась 1 февраля в театре имени Вахтангова, службе в котором Василий Семенович посвятил более полувека. Выдающегося деятеля искусства проводили в последний путь громкими аплодисментами.
Проститься с Лановым на Новодевичье кладбище пришли не только родные, близкие, друзья и коллеги, но и государственные деятели. В частности, помощник президента России Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минкульта Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и другие.
У Василия Ланового осталась вдова, народная артистка РСФСР, актриса Ирина Купченко. Известно, что она также переболела COVID-19, но, к счастью, в легкой форме. Звезды прожили в счастливом браке 49 лет.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео церемонии прощания с Василием Лановым в Москве.
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