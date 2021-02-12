Недавно расставшийся с певицей Ольгой Бузовой рэпер Давид Манукян показал своим подписчикам нового друга и спутника жизни — музыкант стал владельцем щенка лабрадора палевого окраса. Ролик, на котором запечатлена первая встреча собаки и ее хозяина, пробудил в фанатах нежные чувства. Растроганные фолловеры нашли эти кадры невероятно умилительными и искренне порадовались за своего кумира.

«Ты мой сладкий! Все, это теперь наш друг. Ты же меня никогда не предашь?» — говорил на видео рэпер, прижимаясь к щенку и глядя в его глаза-бусинки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дава Ⓜ️ Всё будет хорошо🧸 (@dava_m)

Манукян признался, что давно не был так счастлив. Кроме того, он предложил фанатам помочь ему с выбором прозвища для нового члена семьи. Те с готовностью озвучивали свои варианты, среди которых были Ролекс, Дэйв и Тэдди — потому что щенок такой же милый, как знаменитый игрушечный медвежонок. Сам Давид написал, что рассматривает кличку Теодор.

«Он точно никогда не предаст. Будет любить больше жизни. Всегда думаю, за что господь дал людям собак? Может, для того, чтобы хоть иногда понимали, что такое любовь и верность»;

«Очень милые, теперь тебе есть за кем ухаживать»;

«Собаки преданнее многих людей, я очень за тебя рада, Давид. Такой счастливый»;

«Кто-кто, а животные не предают. Они всех себя отдают нам. Как говорится, они для нас страница в жизни, а мы для них целая жизнь», — писали комментаторы.

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна вот уже несколько недель не дает покоя общественности. Один из самых популярных вопросов, обсуждаемых прессой и пользователями сети, таков: — был ли роман между звездами настоящим или они просто устроили хорошую пиар-акцию? Ранее 5-tv.ru публиковал мнение на этот счет профессионального профайлера Ильи Анищенко.