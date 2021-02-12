Погряз в долгах? Что скрывает отец покойного Децла
По официальной информации, компания, соучредителем которой является Александр Толмацкий, потерпела многомиллионные убытки.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Пандемия коронавируса серьезно сказалась на гонорарах знаменитостей. Кому-то пришлось значительно урезать «аппетиты», иным — искать другую работу, чтобы хоть как-то выжить. Итог COVID печален: не всем удалось сохранить свой статус и положение.
Как пишет «Вокруг. ТВ», в крайне тяжелой ситуации оказался, в частности, отец и продюсер знаменитого рэпера Децла — Александр Толмацкий. Издание сообщает о его задолженности в размере 1,1 миллиона рублей перед государством. Так ли это на самом деле, проверял 5-tv.ru.
В разговоре отец покойного артиста пояснил, что никаких долгов не копил, а вышеуказанная информация — обыкновенная выдумка.
«Чушь пишут! Нет у меня никаких долгов. И никогда не было. Лично у меня долгов нет», — заявил Толмацкий 5-tv.ru.
Но что говорят официальные документы?
По данным из открытых источников, отец Децла является соучредителем сети общепитов, ООО «Дай краба». За компанией числятся большие задолженности. Судя по представленной информации, в настоящее время организация проходит малоприятную процедуру банкротства.
По ситуации на 12 февраля 2021 года, в отношении «Дай краба» возбуждено сразу несколько исполнительных производств. Задолженность по ним составляет ни много ни мало — 1 986 682 рубля. Убытки компании исчисляются 28 667 000 миллионами рублей.
Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что долги имеют прямое отношение к фирме, а не к Толмацкому лично. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что отец Децла ни в коей мере не уклоняется от уплаты налогов, в отношении его не возбуждены никакие делопроизводства.
Что же касается ситуации с компанией «Два краба» и ее задолженностями, то в случае непризнания ее банкротом, владельцам все-таки придется возвращать деньги государству. Правда, кто именно будет платить по счетам, пока не известно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Бориса Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей.
- 13 авг
- «Перспектив никаких!» — отец Децла о первом треке сына рэпера
- 13 авг
- «До мурашек»: сын рэпера Децла представил свой первый трек
- 5 авг
- «Помним и любим Кирилла»: ранее неопубликованное фото Децла обсуждают в сети
- 30 июл
- Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
- 7 февр
- Битва за наследие — тест ДНК должен поставить точку в споре вдовы и отца Децла
- 5 февр
- «Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера
- 3 февр
- Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
- 28 дек
- Фанаты Децла после поджога его могилы планируют установить там камеру
- 26 дек
- Неизвестные сожгли могилу Децла в Москве
- 7 нояб
- «Было больно это смотреть»: отец Децла рассказал о фильме про сына
Читайте также
85%
0.18 89.61
0.17
Нашли ошибку?