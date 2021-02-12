Погряз в долгах? Что скрывает отец покойного Децла

Пандемия коронавируса серьезно сказалась на гонорарах знаменитостей. Кому-то пришлось значительно урезать «аппетиты», иным — искать другую работу, чтобы хоть как-то выжить. Итог COVID печален: не всем удалось сохранить свой статус и положение.

Как пишет «Вокруг. ТВ», в крайне тяжелой ситуации оказался, в частности, отец и продюсер знаменитого рэпера Децла — Александр Толмацкий. Издание сообщает о его задолженности в размере 1,1 миллиона рублей перед государством. Так ли это на самом деле, проверял 5-tv.ru.

В разговоре отец покойного артиста пояснил, что никаких долгов не копил, а вышеуказанная информация — обыкновенная выдумка.

«Чушь пишут! Нет у меня никаких долгов. И никогда не было. Лично у меня долгов нет», — заявил Толмацкий 5-tv.ru.

Но что говорят официальные документы?

По данным из открытых источников, отец Децла является соучредителем сети общепитов, ООО «Дай краба». За компанией числятся большие задолженности. Судя по представленной информации, в настоящее время организация проходит малоприятную процедуру банкротства.

spark-interfax.ru

По ситуации на 12 февраля 2021 года, в отношении «Дай краба» возбуждено сразу несколько исполнительных производств. Задолженность по ним составляет ни много ни мало — 1 986 682 рубля. Убытки компании исчисляются 28 667 000 миллионами рублей.

checko.ru

Резюмируя вышесказанное, важно отметить, что долги имеют прямое отношение к фирме, а не к Толмацкому лично. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов указано, что отец Децла ни в коей мере не уклоняется от уплаты налогов, в отношении его не возбуждены никакие делопроизводства.

Что же касается ситуации с компанией «Два краба» и ее задолженностями, то в случае непризнания ее банкротом, владельцам все-таки придется возвращать деньги государству. Правда, кто именно будет платить по счетам, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Бориса Грачевского задолжал банку и государству более миллиарда рублей.