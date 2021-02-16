«Все зашло слишком далеко»: Киркоров высказался о будущем Бузовой и Давы
Поп-король российской эстрады одинаково тепло относится к поющей ведущей и блогеру.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Известный российский певец Филипп Киркоров высказался об отношениях телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, пишет «Собеседник».
Не так давно артист выступил с песней «Немного жаль» в новом номере Давы на шоу «Танцы со звездами». Король российской эстрады опекает рэпера не только на сцене, но и в жизни. Артист рассказал, как у него получается сохранять нейтралитет в общении с поющей ведущей и ее экс-возлюбленным. К обоим молодым людям Киркоров относится с особенным теплом.
«Я же Святой Валентин, я хочу, чтобы все были счастливы. Я люблю и Олю, и Даву», — сообщил артист.
На вопрос, верит ли Киркоров в то, что у Манукяна с Бузовой есть совместное будущее, певец ответил отрицательно. Он считает, что война бывших любовников «зашла уже слишком далеко».
«Наговорено очень много глупостей. У каждого своя дорога. Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, я же сумел сохранить дружеские отношения с Аллой Борисовной», — отметил Киркоров.
Ранее 5-tv.ru писал, что король российской эстрады Филипп Киркоров проявил феноменальную наблюдательность и раскрыл одну из главных интриг второго сезона шоу «Маска». Он смог угадать, кто вместе с ним, певицей Валерией, телеведущей Региной Тодоренко и комиком Тимуром Родригезом станет пятым членом жюри.
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