На Украине остановку «Северного потока — 2» назвали вопросом «жизни и смерти»

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Егор Измалкин
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При возможном изменении географии поставок газа положение страны может измениться не в лучшую сторону, считает глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

На Украине остановку «Северного потока — 2» назвали вопросом «жизни и смерти»

Фото: ТАСС / Jens Büttner

Тема:
Северный поток — 2

Остановка постройки «Северного потока — 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. Об этом заявил глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он считает, что пока через территорию страны идет транзит газа в европейские страны, украинская газотранспортная система является «частью системы обороны», а при возможном изменении географии поставок газа положение Украины может измениться не в лучшую сторону.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить Северный поток — 2» — это, без преувеличения, вопрос жизни или смерти для наших граждан», — заявил Коболев на своей странице в Facebook

В 2019 году для препятствия строительству газопровода «Северный поток — 2» США были введены ограничительные меры. Позже Белый дом расширил их список.

Как писал ранее 5-tv.ru, переговоры по поводу санкций, блокирующих завершение проекта, начались между США и Германией. Территория ФРГ должна стать финальной точкой газопровода, идущего из России по дну Балтийского моря через Финляндию, Швецию и Данию.

Тема:
Северный поток — 2
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