Жорин объяснил, какое наследство реально причитается вдовцу Легкоступовой

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Алексей Хитров
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Ранее источник, близкий к семье покойной певицы, сообщил, что ее последний муж может претендовать лишь на небольшую долю в ее квартире.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina, 5-tv.ru

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Умерла Валентина Легкоступова

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru опроверг появившуюся ранее информацию о размерах наследства, на которое может претендовать вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов. Сообщалось, якобы последний муж певицы может рассчитывать лишь на небольшую часть ее квартиры.

По словам Жорина, квартира, в которой сейчас фактически забаррикадировался Фирсов, при жизни принадлежала Легкоступовой полностью, а не наполовину. Это дает вдовцу право претендовать больше, чем на небольшую долю в ней. Также, утверждает адвокат, Фирсов может претендовать на загородный дом покойной певицы — она купила его до брака с Фирсовым, поэтому в нем нет его супружеской доли.

«Супружеская доля Фирсова не имеет ровным счетом никакого значения, ее нет ни в каком имуществе, потому что брак продлился 40 дней <…> Имеет значение то, что принадлежало Валентине Легкоступовой при жизни. Поэтому Фирсов по закону может претендовать на абсолютно все имущество, которое было у Легкоступовой на момент ее смерти — все имущество, которое она смогла заработать за всю свою творческую жизнь», — подчеркнул адвокат.

Жорин отметил, что Фирсов не намерен отказываться от причитающегося ему наследства. По словам адвоката, у семьи покойной певицы, в свою очередь, есть только один вопрос к ее последнему мужу: зачем было нужно менять замки в квартире Легкоступовой и селиться в ней, если вдовец в эфире каждой телепрограммы подчеркивал, что он состоятельный человек и содержал чуть ли не всю семью? При этом сейчас, вступив в наследство, он изменил свою позицию и говорит, что ему негде и не на что жить, добавил Жорин.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, неназванный источник, близкий к семье Легкоступовой, заявил, что квартира певицы принадлежала ей лишь наполовину, тогда как вторая записана на ее дочь. Соответственно, вдовец певицы Юрий Фирсов наравне с остальными наследниками может получить лишь долю в половине недвижимости. Также сообщалось, якобы Фирсов не имеет прав на загородный дом Легкоступовой, купленный певицей до брака с ним.

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