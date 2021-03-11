Ольга Бузова раскрыла, сколько раз изменяла своим мужчинам

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что была верна всем мужчинам, с которыми когда-либо жила или состояла в отношениях. Подробности своей личной жизни звезда раскрыла в студии шоу «Бородина против Бузовой».

«Мне 35 лет, у меня было немного отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — призналась поющая ведущая.

По словам Ольги, она искренне не понимает, зачем люди изменяют своим половинкам. Для себя селебрити уже давно решила, что хороший «левак» только разрушает брак. Ольга Бузова считает, что измена вредит не только тому, кому изменяют. По мнению Ольги, предатель тоже будет страдать.

На телепроекте «Дом-2» Ольга Бузова «строила любовь» с Романом Третьяковым. В 2012 году знаменитость вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В 2016-м семья распалась. Тогда телеведущая сильно переживала из-за развода и кардинально сменила имидж.

Затем в жизни Ольги появился блогер Давид Манукян. Их отношения начались летом 2019-го. Рэпер расстался с Бузовой в январе этого года, почти сразу после дня рождения звезды. Их роман продлился почти полтора года. Оба бурно переживают разрыв, и даже высказывались на эту тему в творчестве. Так, Манукян записал трек «Обнулила нас», а Бузова выпустила «Грустную песню». Скандальную нотку их расставанию придали попытки ведущей обвинить экс-бойфренда в рукоприкладстве, но особого эффекта это заявление не возымело. Спустя почти два месяца после завершения их романа Манукян впервые прокомментировал слова Бузовой о побоях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дава осудил идею совместного проекта с экс-мужем Бузовой.