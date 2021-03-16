Жена Костюшкина показала фото могилы Началовой в годовщину ее смерти

Два года прошло с момента смерти Юлии Началовой. О певице, безвременно ушедшей в расцвете лет, с теплотой вспоминают ее близкие, друзья и поклонники. Ее могила с первых дней стала местом паломничества тех, кто почитал ее талант. В годовщину этого трагического события подруга артистки, жена Стаса Костюшкина Юлия опубликовала пост памяти скончавшейся. К нему она прикрепила фото с могилы Началовой.

«Все, как будто вчера, и до сих пор, и по другому не будет, я постоянно чувствую тебя живой и рядом. Помяните Юляшу добрым словом, она была замечательным человеком, дочерью, мамой и другом. И уж точно не хотела бы слышать грустные слова, поэтому мы вспоминали сегодня наши общие моменты с улыбкой, но со слезами на глазах! Боль утраты стихает, главное, чтоб воспоминания оставались добрыми, яркими, и тогда душа упокоится, зная, что о ней помнят, любят и скучают. Спи спокойно, девочка моя, в моей памяти ты навсегда», — написала Костюшкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Метлюк (@metlyuk_elena_m.e.room)

Удержаться от грусти и слез непросто всем, кто знал певицу. Другая ее подруга, Елена Метлюк, также посвятила ее памяти публикацию в Instagram. Она призналась, что не может вспоминать день, когда артистка ушла, без боли.

«Два года как часть моей души умерла… Мир перевернулся… И я никогда не стану прежней. Лишь с годами этот узел непонимания и боли будет перерастать в принятие и смирение от потери… Хотя до этого очень далеко», — призналась подруга артистки.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года после продолжительной болезни. С 2007 года у нее развились на фоне заражения крови после неудачной пластической операции красная волчанка и подагра. В марте 2019 года она была экстренно госпитализирована прямо с концерта. После медикаментозной комы и пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) она умерла в возрасте 38 лет.

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