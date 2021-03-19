Элитная квартира Юлии Началовой упала в цене на десять миллионов рублей

Сразу на десять миллионов рублей подешевели элитные апартаменты, ранее принадлежавшие певице Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся еще в марте 2019 года. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Изначально квартира в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» в Москве была выставлена на продажу за 100 миллионов рублей, но, по всей видимости, родственникам певицы пришлось снизить стоимость недвижимости в связи с падением спроса на рынке.

Четырехкомнатные апартаменты, в которых сейчас проживают несовершеннолетняя дочка певицы со своими бабушкой и дедушкой, приходится продавать по настоянию бывшего возлюбленного Началовой — хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен заявил свое право на долю в квартире, оценив ее в 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фролов показал расписку от певицы, согласно которой, Юлия взяла у него деньги на концерт и заграничный тур. Взамен она отдала ему полквартиры, доставшейся ей от отца дочери, футболиста Евгения Алдонина.