Элитная квартира Юлии Началовой упала в цене на десять миллионов рублей

|
Георгий Иванов
1 064

Родственники певицы уже долгое время пытаются продать недвижимость, оставшуюся после смерти артистки.

Элитная квартира Юлии Началовой упала в цене на десять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
Юлия Началова

Сразу на десять миллионов рублей подешевели элитные апартаменты, ранее принадлежавшие певице Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся еще в марте 2019 года. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Изначально квартира в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» в Москве была выставлена на продажу за 100 миллионов рублей, но, по всей видимости, родственникам певицы пришлось снизить стоимость недвижимости в связи с падением спроса на рынке.

Четырехкомнатные апартаменты, в которых сейчас проживают несовершеннолетняя дочка певицы со своими бабушкой и дедушкой, приходится продавать по настоянию бывшего возлюбленного Началовой — хоккеиста Александра Фролова. Спортсмен заявил свое право на долю в квартире, оценив ее в 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фролов показал расписку от певицы, согласно которой, Юлия взяла у него деньги на концерт и заграничный тур. Взамен она отдала ему полквартиры, доставшейся ей от отца дочери, футболиста Евгения Алдонина.

Тема:
Юлия Началова
17 мар
«Ей было всего 38»: PR-директор поделилась редкими видео Юлии Началовой
16 мар
Жена Костюшкина показала фото могилы Началовой в годовщину ее смерти
16 мар
Любовь и смерть: жизненный путь Юлии Началовой от первых песен до ритуалов
17 февр
«Рядом с Юлечкой»: Алена Кравец покупает место на кладбище рядом с Началовой
7 февр
Отец хоккеиста Фролова подтвердил права сына на квартиру Юлии Началовой
7 февр
Отец Юлии Началовой рассказал, кто обманом отобрал квартиру у певицы
5 февр
«Верх лицемерия!» — бывший муж Началовой вновь «накинулся» на Долину
31 янв
«Добрый ангел»: фанаты осыпали могилу Юлии Началовой цветами
31 янв
Врач Началовой впервые рассказал о причине скоропостижной смерти певицы
31 янв
«Принцесса музыки»: дочь Долиной показала архивное фото Началовой в детстве

Читайте также

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.14
0.48 88.43
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:17
Зеленский продлил на три года санкции против двух российских банков
7:10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
6:58
Женщина с ребенком едва не погибли под ледяной глыбой в Ярославле
6:37
«Я даже расплакалась»: ярый фанат из Казани украл у Ольги Зарубиной туфли
6:09
Американцы извинились перед Россией за хамство президента Байдена
5:41
Сыгравшая Гюльчатай актриса стала уборщицей в московском музее

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
Почему родные Жанны Фриске продают ее вещи и имущество?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака