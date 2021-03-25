Кто стал владельцем «Дома-2», и когда выйдут новые серии шоу
Популярную программу закрыли в декабре 2020 года.
Фото: Instagram
Легендарное и самое рейтинговое за всю историю российского телевидения реалити-шоу «Дом-2» начнет выходить на другом канале. По данным издания Starhit.ru, новым владельцем программы станет развлекательный телеканал «Ю».
Более того, за новыми любовными перипетиями участников проекта зрители смогут наблюдать с экранов своих телевизоров уже в следующем месяце.
«Уже в середине — конце апреля новые выпуски «ДОМа-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков“», — рассказал изданию источник, близкий к телевизионным кругам.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее известная российская телеведущая Ольга Бузова намекнула на предполагаемые даты возможного возвращения «Дома-2» на экраны.
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