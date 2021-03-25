Кто стал владельцем «Дома-2», и когда выйдут новые серии шоу

|
Георгий Иванов
1 087

Популярную программу закрыли в декабре 2020 года.

Кто стал владельцем «Дома-2», и когда выйдут новые серии шоу

Фото: Instagram

Тема:
Ольга Бузова

Легендарное и самое рейтинговое за всю историю российского телевидения реалити-шоу «Дом-2» начнет выходить на другом канале. По данным издания Starhit.ru, новым владельцем программы станет развлекательный телеканал «Ю».

Более того, за новыми любовными перипетиями участников проекта зрители смогут наблюдать с экранов своих телевизоров уже в следующем месяце.

«Уже в середине — конце апреля новые выпуски «ДОМа-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие. Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков“», — рассказал изданию источник, близкий к телевизионным кругам.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее известная российская телеведущая Ольга Бузова намекнула на предполагаемые даты возможного возвращения «Дома-2» на экраны.

Тема:
Ольга Бузова
25 мар
Под всеобщий смех: Ольга Бузова вживую спела хит «Мало половин» в стиле джаз
25 мар
Бузова и Киркоров? Профайлер оценил вероятность романа между звездами
24 мар
«Хочу карапузика!» — Бузова пообещала подарить своим родителям внука
24 мар
«Куплю себе тачку!»: Манукян нашел плюсы в расставании с Бузовой
24 мар
Замена Бузовой? Что известно о потенциальной пассии Давида Манукяна
23 мар
«Мы согреваем друг друга»: Бузова анонсировала переезд в дом Киркорова
23 мар
БДСМ-ошейник и еще кое-что: Бузова показала, что скрывает под одеждой
23 мар
«Нельзя бросать в таком состоянии»: Манукян о расставании с беременной девушкой
22 мар
Стали известны ведущие премии «Муз-ТВ» в 2021 году
22 мар
Звездная любовь: Макеева выходит замуж, Бузовой дарят цветы!

Читайте также

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
76.17
0.02 89.98
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
Самая масштабная пробка: заблокировавший Суэцкий канал корабль сняли со спутника
16:41
Умерла сыгравшая Королеву в фильме «Двенадцать месяцев» актриса Лиана Жвания
16:33
Маргарите Симоньян научным языком объяснили, почему сын так сильно похож на нее
16:15
«Война XXI столетия»: эксперт о «ментальной» войне США против России
16:06
«Обсуждать, по сути, нечего»: музыкальный критик оценил вокал Волочковой
16:03
Задержанный член банды Басаева оказался известным чеченским писателем

Сейчас читают

Хочет, да не может: мужчины каких знаков зодиака чаще всего бывают импотентами
«Дали по носу за все выкрутасы»: мать Аршавина рассказала правду о болезни Казьминой
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака