Ждать ли третьей волны коронавируса в РФ? — комментарий Минздрава
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду, что коллективный иммунитет у населения страны сможет сформироваться в ближайший месяц.
Фото: Depositphotos / valtrifon
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса на территории страны. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
По ее словам, вторая COVID-19 захватила и начало 2021 года.
«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сообщила Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».
Как отметила чиновница, российские специалисты принимают необходимые меры для того, чтобы добиться популяционного иммунитета у жителей страны. Семенова выразила надежду, что в ближайшие месяц-полтора он будет достигнут. При этом в некоторых регионах РФ риски и угрзы заражений все еще велики, подытожила замминистра.
Как писал 5-tv.ru ранее, третья волна коронавируса перенесла на лето российскую повестку в Евросоюзе.
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