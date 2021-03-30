Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса на территории страны. Такое заявление сделала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

По ее словам, вторая COVID-19 захватила и начало 2021 года.

«Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сообщила Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

Как отметила чиновница, российские специалисты принимают необходимые меры для того, чтобы добиться популяционного иммунитета у жителей страны. Семенова выразила надежду, что в ближайшие месяц-полтора он будет достигнут. При этом в некоторых регионах РФ риски и угрзы заражений все еще велики, подытожила замминистра.

Как писал 5-tv.ru ранее, третья волна коронавируса перенесла на лето российскую повестку в Евросоюзе.