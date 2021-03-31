«Почему возникают вопросы?» — Певцов призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 956

По мнению народного артиста России, пренебрегать возможностью обрести защиту от опасной инфекции нельзя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 За вакцинацию

Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов рассказал, почему считает вакцинацию от коронавирусной инфекции необходимой. Он отметил, что воспринимать прививку гражданам страны нужно так же, как и к любые другие процедуры и медикаменты, назначаемые врачами — легко и без боязни.

Как отметил Певцов, для него вопрос доверия к отечественному препарату «Спутник V» не является спорным. Разработка российских экспертов уже признана не только на родине, но и во всем мире.

«Я к вакцинации отношусь очень просто, так же, как нормальный человек, который заболеет какой-либо болезнью, и знает, что есть лекарство от него, должен к этому лекарству относиться. Если ты знаешь, что оно помогает, надо его принимать. Насколько мне известно, в России уже более шести миллионов человек получили прививку „Спутник V“, мало того, уже президент эту прививку получил. Я не понимаю, почему возникают вопросы, надо ли прививаться», — заявил актер.

Как заметил Певцов, очень часто люди начинают сомневаться в необходимости вакцинации после того, как ознакомятся в интернете с различными мифами о прививках и препаратах. Так, неуверенных и недоверчивых граждан пытаются убедить, что укол от коронавируса как минимум бесполезен, а как максимум — опасен для жизни. Верить надо не статьям несведущих пользователей, а реальным фактам, считает артист.

«Мы первые изобрели вакцину! Наши врачи, в конце концов, как и космонавты, оказались первыми. И я прошу, дайте нашим врачам, которые изобрели вакцину, госпремию, они это заслужили, а может быть, даже по две каждому! Надо прививаться, это нормальная история», — сказал народный артист.

Дмитрий Певцов добавил, что на себе испытал коварную инфекцию. По признанию актера, он никому не пожелал бы пройти подобное, и это при том, что коронавирус в его случае протекал в легкой форме. Если есть возможность защитить себя от COVID-19 этого избежать, надо ею пользоваться, уверен Певцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с призывом к россиянам пройти вакцинацию выступили всемирно известный джазовый музыкант Игорь Бутман, телеведущая Анна Чапман и музыканты группы «Русский размер». Привиться соотечественникам посоветовали звезды сериала «Великолепная пятерка», продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, певец Лев Лещенко, звезда сериала «Солдаты» Алексей Маклаков, дрессировщик Эдгард Запашный, а также Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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