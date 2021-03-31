Красавица и чудовище: как Фирсов «потерял лицо» на венчании с Легкоступовой

Причиной смерти певицы Валентины Легкоступовой не мог быть многолетний алкоголизм. Об этом с уверенностью заявил экс-глава муниципального образования городского округа Феодосии и председатель Феодосийского городского совета, близкий друг покойной, Владимир Титаренко, в беседе с 5-tv.ru.

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Мнение близкого друга и коллеги

В 2018 году Валентина Легкоступова несколько месяцев работала в администрации Симферополя. Чтобы получить там место, требуется пройти жесткий отбор — включая серьезное медицинское обследование. Скрыть алкогольную зависимость в таком случае просто не удастся.

«Прежде чем Валентина Валерьевна поступала на службу в городской отдел культуры, а это муниципальная служба, она, в соответствии с законом РФ, проходила обязательное медицинское обследование. И к конкурсной комиссии прилагались все эти документы, которые необходимо, — пояснил Титаренко. — В заключении, полученном от медицинского учреждения, говорилось, что она полностью здорова и годна. Более того, она проходила специализированно психолога и нарколога».

Титаренко подчеркнул, что подобные документы выдаются только на бланках строгой отчетности. Подделать их невозможно.

«Поэтому все разговоры о том, я прочитал эти глупости, что эксперты предполагают, что она была чуть ли не пьяницей, хронический алкоголизм — это полная чушь. Есть документ, подтверждающий то, что она полностью здорова», — с уверенностью констатировал он.

Мужчина убежден, что написать на бумаге можно все, что угодно. Но есть и объективные факты, которые не так-то просто опровергнуть. Во-первых, это заключение медкомиссии. Во-вторых, личное общение, фото.

«Валентина Валерьевна, помимо медицинских документов, она настолько была светлая, красивая, ухоженная женщина, что по внешнему виду, а есть признаки алкоголизма, не выглядела таковой», — заверил Титаренко.

Легкоступова с Титаренко работали вместе в 2018 году, а умерла она в 2020 году. Однако они дружили семьями, так что часто виделись. И Титаренко гарантировал, что пристрастия к алкоголизму и за эти два года у исполнительницы хита «Ягода-малина» не появилось.

Он был одним из немногих приглашенных на венчании Легкоступовой и Фирсова.

«Она на своей свадьбе, после венчания, куда мы поехали узким кругом, не пила. Пил Фирсов — как алкоголик пил, понимаете? Поэтому настолько глупо и неуважительно все это», — посетовал мужчина.

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«Происходит прецедент…»

Владимир Титаренко напомнил, что нельзя верить голословным утверждениям новоиспеченного вдовца Легкоступовой.

«Я хочу, чтобы вся страна знала, коль я близкий человек для семьи Легкоступовой. Происходит прецедент страшный, объясню, почему, — сказал он. — Погиб заслуженный артист РФ. Это не просто певица, это артист, которого награждал наш президент в 2001 году. Она с Иосифом Кобзоном объехала полмира, в горячих точках была. Неужели наш президент Владимир Путин мог присвоить алкоголичке такое звание?»

Титаренко поддерживает родных Валентины Легкоступовой в убеждении, что к смерти певицы причастен ее вдовец. Если он уйдет от наказания, то это может привести к росту семейного насилия в России.

«Это прецедент. Я считаю, как мужчина, что это просто ужасно. Надо защитить! То, что сейчас происходит, дает повод развязать руки семейным насильника в нашей стране, чтобы они вот так делали. Ведь они смотрят эти передачи и думают — вот так можно, оказывается?»

Владимир Титаренко убежден, что, по совести, Фирсова нужно привлечь к уголовной ответственности.

«И так просто какой-то проходимец-альфонс делает такие вещи и уходит от уголовной ответственности? – обратился он. — Как я полагаю, его как минимум по двум статьям надо привлечь к уголовной ответственности. Это оставление человека в беспомощном состоянии и нанесение телесных повреждений, повлекших смерть».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года после нескольких дней комы. Причиной называли травму головы, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Многие подозревали в этом ее последнего супруга — Юрия Фирсова. Но тот отрицал, что избил жену, рассказывал, как она упала в ванной. В итоге последняя экспертиза показала, что насильственную причину смерти Легкоступовой можно исключить. Родные певицы с этим категорически не согласны.

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