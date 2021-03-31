Синдром Легкоступовой: почему смерть певицы потащила за собой лавину вранья

Смерть певицы Валентины Легкоступовой в августе 2020 года стала большим потрясением для ее поклонников и близких. Тогда судебно-медицинская экспертиза была категорична — серьезная травма головы, полученная в результате падения или избиения.

Первая экспертиза

«Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы в виде ушибов головного мозга…» — было сказано в документации.

На теле покойной были найдены синяки и гематомы, так что у детей Легкоступовой сразу появилось предположение, что виновник ее гибели — ее последний муж, яхтсмен Юрий Фирсов. Он эту версию отрицал, указывания на падение супруги в ванной в результате алкогольного опьянения.

То, что артистка внезапно стала злоупотреблять алкоголем, тоже насторожило ее близких. Дочь Легкоступовой, Анэтта Бриль, за несколько дней до смерти матери нашли ее и Фирсова в нетрезвом виде дома. Женщина сразу отправила обоих в наркологическую клинику, откуда «любящий супруг» сбежал от Валентины. А сама она вскоре впала в кому, а через несколько дней ушла из жизни.

Зачем потребовались новые экспертизы?

Правоохранительные органы не нашли оснований для ареста Фирсова по подозрению в причастности к гибели Валентины Легкоступовой. Семья певицы была уверена, что тот неспроста сошелся с популярной артисткой 90-х. И очень уж странной казалась им ее смерть — всего через месяц после поспешного замужества.

Многочисленные фото с венчания Легкоступовой и Фирсова были доказательством того, как счастлива была певица всего за несколько недель до ухода их жизни.

При осмотре тела исполнительницы нашли перелом ребра, его списали на действия медиков, пытавшихся реанимировать Легкоступову. Родные певицы врачей не винили — в их поле зрения был только Фирсов, который, как они полагали, может уйти от наказания.

Однако, за это похоже и зацепился Фирсов, заявив в одном из эфиров, что черепно-мозговая травма могла быть ею получена во время транспортировки в больницу. Якобы врачи так неудачно ее несли в мягкой переноске, что били головой о ступеньки. В итоге следствие решило проверить действия врачей и назначило еще одну экспертизу.

Но выводы повторной экспертизы удивили многих. Документ подписали главный внештатный судмедэксперт департамента здравоохранения Москвы, начальник бюро столичной судмедэкспертизы и доктор медицинских наук Сергей Шигеев, а также директор Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук Татьяна Клименко.

Согласно данным, приведенным в газете «КоммерсантЪ», виной гибели артистки было многолетнее злоупотребление алкоголем. Из-за него, по мнению экспертов, у Валентины Легкоступовой развился так называемый «синдром зависимости от алкоголя средней степени».

При таком состоянии у Легкоступовой якобы развилась общая полиорганная недостаточность, когда у нее отказали все функции организма. Помимо этого, сочли в повторной экспертизе, у нее произошли патологические изменения сосудов головного мозга. Так что судмедэксперты предположили, что она могла получить совсем незначительную травму, которая вызвала кровоизлияние в мозг и быструю смерть.

Алкоголизм сквозь года?

В новой версии экспертизы полностью отрицается возможность постороннего вмешательства. То есть предполагается, что Валентина Легкоступова не могла умереть ни от избиения Фирсовым, ни от действий спасавших ее врачей.

Вероятнее всего, именно «честь мундира» медиков пытались защитить эксперты. И на фоне этого получилась малоправдоподобная версия смерти певицы, сказал 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, в многолетний алкоголизм Легкоступовой невозможно поверить. Это подтверждают свидетельства ее родных, коллег, друзей и поклонников. Те неоднократно заявляли, что она плохо переносила выпивку даже в небольших количествах. Да и предположить, что склонная к запоям артистка могла вести регулярную концертную деятельность, очень сложно.

«Все это не соответствует действительности. Во-первых, потому что она была на виду: если бы она страдала алкоголизмом, об этом бы знали все — и зрители, и в шоу-бизнесе. С зависимыми от спиртного артистами концертные организаторы предпочитают не связываться», — заметил Жорин.

Также адвокат напомнил о моменте с врачами. Скорее всего, медики пытались полностью дистанцироваться от участия в данном громком деле — а в итоге вышло нечто подозрительное.

«Я не могу найти другого объяснения, как-то, что, возможно, эксперты переживали за врачей, которых могли обвинить в смерти пациентки, и попытались защитить, что называется, „честь мундира“ — белого халата, — заявил Жорин. — Хотя ни один здравомыслящий человек их не подозревал. Мы точно уверены в том, что врачи сделали все, чтобы не допустить этого исхода. Результаты этой экспертизы удивили и меня, и семью Легкоступовой, и специалистов».

А если все же поверить?

Если не верить словам тех, кто близко знал и любил Валентину Легкоступову, то можно ли предположить наличие у нее тяжелой зависимости от алкоголя? Могла ли всегда веселая, бодрая, подтянутая артистка скрывать нечто подобное?

В том, что это невозможно, убежден экс-глава муниципального образования городского округа Феодосии и председатель Феодосийского городского совета и близкий друг покойной Владимир Титаренко. Он лично помнит, как в 2018 году Валентина Легкоступова несколько месяцев работала в администрации Феодосии. И этот факт не оставляет места версии об алкоголизме.

Дело в том, что при подобной трудовой деятельности скрыть пристрастие к горячительным напиткам Легкоступовой бы не удалось.

«Безусловно, прежде чем Валентина Валерьевна поступала на службу в городской отдел культуры, это муниципальная служба, она, в соответствии с законом РФ проходила обязательное медицинское обследование, — заявил Титаренко в беседе с 5-tv.ru. — И в заключении, полученном от медицинского учреждения, говорилось, что она полностью здорова и годна. Более того, она проходила специализированно психолога и нарколога. В этом сроке выдаются бланки строгой отчетности».

Титаренко добавил по поводу новой судмедэкспертизы, что «бумага все стерпит». Однако у него на руках есть медицинские документы о здоровье Легкоступовой. Он общался с ней лично и был ее близким другом, коллегой.

«Валентина Валерьевна, помимо медицинских документов внешне не выглядела, она настолько была светлая, красивая, ухоженная женщина, что по внешнему виду, а есть признаки алкоголизма, не выглядела зависимой», — пояснил он.

Владимир Титаренко общался с Легкоступовой вплоть до последних дней ее жизни. Он был среди немногочисленных гостей на ее венчании с Юрием Фирсовым. Как раз на его счет у мужчины возникли большие подозрения.

Что делать дальше?

Семья Валентины Легкоступовой не ожидала подобной экспертизы, так что дальнейшая линия поведения защиты родных певицы выработает только после детального изучения документа. По данным «КоммерсантЪ», это около 60-ти страниц документации.

Помимо родственников, свою оценку повторной экспертизе дадут специалисты. Если у них возникнут какие-то сомнения или вопросы, можно будет запросить еще одну аналогичную процедуру.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года после нескольких дней комы. Незадолго до этого она получила травму головы, якобы от падения в ванной. Дома артистку обнаружила дочь, приехавшая к матери после того, как та длительное время не выходила на связь. По ее словам, и мать, и ее муж были нетрезвы, хотя до знакомства с Фирсовым звезда не употребляла алкоголь. Обоих супругов девушка отправила в наркологическую клинику, из которой Фирсов сбежал на следующее же утро. А Легкоступовой стало плохо, ее с отеком мозга доставили в больницу. После нескольких дней комы она скончалась, на момент смерти ей было 54 года. Родственники артистки винят в случившемся ее последнего супруга, Юрия Фирсова.

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