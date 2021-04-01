Спровоцировавшая смертельное ДТП Audi блогера каталась под ложными номерами

Синяя Audi, которая спровоцировала смертельное ДТП на Садовом Кольце в Москве, ездила по городу с фейковыми номерами. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также по данным департамента авто, которое принадлежит двум блогерам — Эдварду Билу и Максу Кингу — за три месяца 400 раз превышало скорость. Источник 5-tv.ru сообщил другую информацию — за иномаркой числится лишь одно нарушение.

«Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно», - отметили в Дептрансе.

В департаменте считают, что виновника аварии следует арестовать.

«Готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы», — сообщил Дептранс.

Ранее стало известно, что за рулем совершившей лобовое столкновение на полосе встречного движение синей Audi, предположительно, мог находиться один из известных блогеров. Кто именно, сейчас устанавливает полиция. Ходили слухи, что это мог быть Эдвард Бил или Макс Кинг. К слову, похожего на обоих молодых людей мужчина был замечен на месте ДТП.

5-tv.ru писал, что умер один из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогеров.