Депстранс сообщил о гибели пострадавшей в массовом ДТП в центре Москвы

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Светлана Шевченко
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Столкновение пяти автомобилей спровоцировала синяя Audi, за рулем которой, предположительно, находился знаменитый представитель интернет-сообщества.

Депстранс сообщил о гибели пострадавшей в массовом ДТП в центре Москвы

Фото: ВКонтакте @moscowtop1; 5-tv.ru

Умер один из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогеров. Об этом сообщили в Дептрансе. Ранее сообщалось, что в больницу была госпитализирована в тяжелом состоянии женщина. Она находится в отделении реанимации.

Однако позднее информация изменилась. Спустя несколько минут в Telegram-канале Дептранса было опубликовано уточнение:

«Водитель фольксвагена в реанимации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за рулем совершившей лобовое столкновение на полосе встречного движение синей Audi, предположительно, мог находиться один из известных блогеров. Кто именно, сейчас устанавливает полиция. Ходили слухи, что это мог быть Эдвард Бил или Макс Кинг. К слову, похожего на обоих молодых людей мужчина был замечен на месте ДТП.

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