«Срок Ефремова покажется подарком»: адвокат о возможном наказании блогеру Билу

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 006

Александр Добровинский рассказал об ответственности, которую известный пранкер может понести за массовое ДТП в центре Москвы.

«Срок Ефремова покажется подарком»: адвокат о возможном наказании блогеру Билу

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Адвокат Александр Добровинский заявил, что блогеру Эдварду Билу, который стал вероятным виновником массового ДТП в центре Москвы, могут грозить серьезные последствия в случае смерти женщины, оказавшиеся в реанимации после инцидента.

Юрист ознакомился с выводами врачей. По словам Добровинского, травмы полученные ей в аварии, могут привести к летальному исходу.

«Проблема в том, что их (травм — Прим. ред.) много и они возникли одновременно. Сочетание травм очень опасно: сложно представить себе, как организм с ними справится, далеко не все зависит от врачей. В комплексе, на мой взгляд, прогноз малоутешительный. Можно только молиться», — заявил он 5-tv.ru.

К слову, именно Добровинский защищал в суде семью водителя Сергея Захарова, который погиб по вине актера Михаила Ефремова. Тогда артиста, который, как выяснилось, сел пьяным за руль, отправили в колонию на семь с половиной лет.

«В случае летального исхода виновнику аварии срок Михаила Ефремова покажется подарком», — прокомментировал Александр Добровинский.

Массовое ДТП случилось в центре Москвы днем 1 апреля. Водитель синего Audi вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Женщину, управлявшую Volkswagen, отправили в реанимацию. По предварительным данным, виновником происшествия стал блогер Эдвард Бил, который известен в сети своими пранками, в том числе на дорогах. Примечательно, что авария произошла недалеко от места, где случилось «пьяное ДТП» с Ефремовым.

Как писал 5-tv.ru Ранее, вероятно спровоцировавший массовую аварию блогер ездил на Audi с «левыми» номерами.

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