Рожденные в СССР: группа из Грузии объединяет народы и готова спеть с Бузовой

Грузинская группа Bravo Metehi выступила с концертом в Санкт-Петербурге и совершенно покорила публику в Северной столице. Кто такие эти колоритные бородатые красавцы, покорившие сердца россиян, и как, спустя 15 лет после создания, они начали покорять нашу сцену?

История создания

Группа Bravo Metehi («Браво Метехи») появилась в 2004 году в Грузии — оттуда родом все восемь музыкантов коллектива. Это солист и композитор Георгий Рухадзе, солисты Зураб Кавтеладзе и Рамаз Дагундаридзе, первый голос Бондо Гумберидзе, второй голос Роман Санодзе, третий голос и аранжировщик Нодар Хеладзе, четвертый голос Торнике Берекашвили и клавишник Иракли Жоржолиани.

Все одногруппники хорошо знали друг друга — они родом из Имерети, вместе учились в Кутаиси, стали лучшими друзьями. Как и большинство грузин, их объединяла любовь к музыке — так они и нашли свое призвание.

Откуда же взялось такое необычное название — Bravo Metehi? В основу его легко название знаменитого исторического храма Метехи.

«„Браво» — это браво, а «Метехи» — это визитная карточка Тбилиси, его посещают все туристы. Мы гуляли там, придумали название, — рассказали 5-tv.ru сами участники коллектива. — „Вот Метехи, вот красота, вот Тбилиси — давайте так“…»

Музыкальные жанры

В 2013 году к Bravo Metehi пришла настоящая слава в родной Грузии. Это связано с выходом их песни Tsemo Feria (Моя фея — Прим. ред.). Клип набрал около 20 миллионов просмотров на YouTube, о ребятах узнали и стали активнее приглашать на концерты.

Сначала группа пела только на грузинском языке, но постепенно стала от этого отходить. В 2019 году они записали первую песню на русском языке, стали приезжать с выступлениями в Москву.

В период пандемии Bravo Metehi начали покорять новые вершины — они создали для себя рубрику «Братские народы». В рамках этого они поют песни народов бывшего СССР с собственной аранжировкой.

Для многих в сети стало настоящим откровение их исполнение на чувашском и татарском языках. И Bravo Metehi не собирается останавливаться на достигнутом.

«Грузия славится своим многоголосием. Во время пандемии мы посовещались — что можно принести всем народам? И мы стали петь их хиты, переделанные на грузинский лад», — рассказали они.

Instagram @bravo_metehi_official

Вне политики, вне конкуренции

Bravo Metehi решили для себя, что у них не будет лидера группы. Все участники коллектива одинаково важны — в этом успех их дружеского сосуществования.

«Единственная группа, где нет главных. Мы все главные, мнение всех очень важно в нашем коллективе», — пояснили солисты.

То же касается и политики. В отношениях Грузии и России были разные моменты, но это не влияет на отношение двух дружественных народов. И это — залог счастливого будущего.

«Когда мы ездим по разным городам, мы видим отношений к нам и Грузии, — поделились музыканты. — Так же и в Грузии — они очень радуются, что приезжают русские туда, отдыхают. И наши близкие радуются и гордятся тем, что мы делаем».

Особое отношение у коллектива и к исполнению «Смуглянки». На концертах в Петербурге они всегда поют ее в память о Блокаде Ленинграда и ее жертвах.

В России группа стала уже частым гостей — кроме двух столиц с успехом выступала в Ставрополе, Краснодаре, Самаре, Чебоксарах и других городах. Везде им рады, везде их ждут.

«Мы поем, творим, как и все другие творческие люди. Для нас важно просто писать песни, петь для народа, а дальше народ уже обсудит, как это было», — добавили артисты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Юмор в творчестве и дуэт с Бузовой

Несколько недель назад вышел выпуск Comedy Club, где выступили и музыканты «Браво Метехи». Публика осталась в полном восторге от харизматичных участников коллектива и их роскошных голосов.

Но больше всего многим запомнилось их исполнение песни «Мало половин». Среди других запоминающихся каверов группы — Клава Кока и Океан Эльзы «Обійми». И музыканты совсем не против спеть с российскими звездами эстрады дуэтом.

«Нет, пока не было никаких ответов. Клава Кока реагировала, но самое главное, что, наверное, встретимся, познакомимся? А дуэт с Бузовой? Да, хотелось бы».

Фото, видео: 5-tv.ru

Bravo Metehi все больше интегрируется в российскую эстраду. Они дружат с Валерием Меладзе, а также давно общаются с балериной Анастасией Волочковой. Их близкие отношения вылились в то, что на московском концерте экс-прима Большого театра будет танцевать под одну из знаковых песен коллектива — Ranina.

Фото, видео: 5-tv.ru

Вообще, музыка и юмор играют огромное значение в жизни группы. Это помогает в сложные минуты — как было во время пандемии.

«Юмор — это хорошо, это творчество, одно из важных направлений, как танцы и музыка, он спасет мир. Если не шутить — все будет печально. Юмор для нас занимает второе место, первое — это музыка».

Любовь соцсетей

В то время, как одни музыканты пренебрежительно отзываются о ведении платформ в Instagram или Facebook, для Bravo Metehi их подписчики — это не менее любимые зрители, что и на концертах.

«Ты получаешь оттуда то, что ты отдаешь, эти теплые комментарии — это очень мотивирует. И Facebook, и Instagram — это хорошо, чтобы идти дальше, а комментарии людей дают силу. Ну как это — петь, а никто не аплодирует. Поэтому нашими аплодисментами были эти комментарии. И это очень радует».

Фото, видео: 5-tv.ru

Записывая новые песни или каверы, группа Bravo Metehi всегда обращается к аудитории со словами «братья и сестры». И это действительно то, что помогает объединять всех «рожденных в СССР» годы спустя после того, как их страны пошли разными путями.

Не зря группа говорит об отдаче, которую получает не только от зрителей на концертах, но и от пользователей в соцсетях. Те регулярно оставляют им настоящие признания в любви, рассказывают, как важно для них слышать такие песни в это непростое время.

«Боже. Как же это прекрасно»;

«Вы похитили мое сердце»;

«Вай, как круто, желаю успешно завоевать большие сцены России»;

«Берете за душу», — пишут им после каждой новой публикации.

В восторге от восьмерых исполнителей все — но особенно представительницы слабого пола.

«Интересно, они женаты?» — такие вопросы регулярно задают друг другу девушки в комментариях.

Фото, видео: 5-tv.ru

4 апреля Bravo Metehi покорили сердца петербуржцев, а уже 10 апреля пройдет их концерт в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что видео Manizha стало самым популярным на YоuТubе-канале «Евровидения».