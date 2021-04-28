Уже прошла большая часть календарной весны, едва долгожданное тепло показалось на несколько дней, как вновь холодные ветры вступили в свои права, а тяжелое пасмурное небо нависло над городами центральной России.

Однако солнечные дни уже не за горами — так утверждает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. По ее словам, в центральной части страны существенное потепление ожидается в конце первой декады мая.

«Не исключено, что День Победы мы встретим с солнышком и дневными температурами уже 15 — 20 градусов выше нуля», — обнадежила метеоролог.

Однако до этого погода, кажется, не намерена радовать россиян. Так, в целом ряде регионов показатели температуры продолжат быть ниже нормы.

«Первую неделю мая на Русской равнине погода ожидается неустойчивая с частыми дождями, скачками атмосферного давления и температурными режимами ниже средних многолетних значений. Более того, в отдельные ночи в средней полосе страны сохранится угроза небольших заморозков — температура до 2-3 градусов ниже нуля, в черноземных областях ожидается 9-14 градусов тепла. На Северо-Западе нашей страны облаков будет еще больше, температурный режим даже несколько ниже — от 6-11 до 8-12 градусов выше нуля», — рассказала Елена Волосюк в беседе с 5-tv.ru.

Южным регионам страны, по словам метеоролога, повезло чуть больше, и несмотря на нетипичную прохладу, погода там начинает налаживаться.

«В южном регионе влияние циклонических вихрей будет сказываться меньше на фоне повышенного атмосферного давления, вероятность дождей будет невелика, и в дневное время воздух будет прогреваться до 15-20, а местами до 22-24 градусов», — подтвердила синоптик.

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