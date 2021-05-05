Команда Бузовой впервые прокомментировала ее экстренную операцию

Команда поющей телеведущей Ольги Бузовой впервые подтвердила факт ее госпитализации и проведения хирургической операции. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сказал пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский.

Издание отмечает, что есть две версии того, почему Ольга оказалась на больничной койке. Первая — травма, полученная Бузовой во время подготовки к прошлогоднему шоу «Ледниковый период». Вторая — серьезные проблемы со зрением.

Команда певицы не стала комментировать, из-за чего артистка попала в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Бузову перевели в реанимацию после операции. На вопрос о причинах ее госпитализации 5-tv.ru ответила мать поющей телеведущей.