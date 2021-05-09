Прямая трансляция праздничного салюта в Петербурге и Москве в честь Дня Победы
Торжественные и красочные залпы, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в обеих столицах грянут в 22:00.
Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV
Трансляция завершена.
Праздничный салют начался в Москве и Санкт-Петербурге в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
В Москве по случаю Дня Победы салют дадут из 72 установок, которые разместят на 16 площадках. Они выпустят более 12 тысяч зарядов свыше 70 разновидностей, а диаметр куполов разрывов будет превышать 300 метров.
Организаторы также обещают, что праздничный салют будет произведен «по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме», а наиболее яркими и зрелищными станут последовательные разрывы фейерверка на разной высоте в цветах флага России.
Традиционно главной площадкой салюта в Москве станет Поклонная гора. Здесь 30 холостых залпов произведет батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
В Петербурге традиционные 30 холостых залпов с пляжа Петропавловской крепости дадут 12 орудий Д-44 Михайловской артиллерийской академии.
Кроме того, организаторы подготовили десятиминутное пиротехническое шоу, во время которого установки выпустят в небо более полутора тысяч фейерверков 50 видов.
Наблюдать за салютом можно будет с нескольких смотровых площадок: у стен Петропавловской крепости, с Дворцовой набережной, со стрелки Васильевского острова, а также с Биржевого, Троицкого и Литейного мостов.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга призывают горожан и гостей соблюдать меры безопасности и носить маски в местах большого скопления людей.
Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию парада на Красной Площади в Москве в честь 76-летия Великой Победы.
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