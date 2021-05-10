Бедрос Киркоров исполнил «Темную ночь» своим внукам в День Победы — видео
Опубликованный в сети ролик до слез растрогал пользователей соцсетей.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Король российской эстрады Филипп Киркоров в День Победы поделился с поклонниками трогательным видео, на котором его отец — певец Бедрос Киркоров — исполняет внукам Алле-Виктории и Мартину песню военных лет «Темная ночь».
На ролике, стилизованном под старую киносъемку, дети в форме солдат Великой Отечественной войны слушают пение дедушки, который ребенком застал страшные события. Он сыграл внукам на рояле и показал архивные фотографии.
«В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память!» — написал Киркоров на своей странице в Instagram.
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Видео поразило подписчиков Киркорова. «Темная ночь» в исполнении Бедроса Филипповича заставило их расплакаться.
«Трогательно до слез… Как это прекрасно, когда есть такой замечательный дедушка у внучат»;
«Как душевно поет Бедрос!»;
«Душевное исполнение, с Днем Победы, пусть будет мир во всем мире», — отметили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров в кругу звездных друзей отпраздновал 54-летие.
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