Бедрос Киркоров исполнил «Темную ночь» своим внукам в День Победы — видео

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Егор Измалкин
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Опубликованный в сети ролик до слез растрогал пользователей соцсетей.

Бедрос Киркоров исполнил «Темную ночь» своим внукам в День Победы — видео

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
День Победы

Король российской эстрады Филипп Киркоров в День Победы поделился с поклонниками трогательным видео, на котором его отец — певец Бедрос Киркоров — исполняет внукам Алле-Виктории и Мартину песню военных лет «Темная ночь».

На ролике, стилизованном под старую киносъемку, дети в форме солдат Великой Отечественной войны слушают пение дедушки, который ребенком застал страшные события. Он сыграл внукам на рояле и показал архивные фотографии.

«В судьбе каждой семьи война оставила свой след. И как важно передавать из поколения в поколение память и уважение тем, кто воевал и отдавал жизнь за свободу. Вечная память!» — написал Киркоров на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Видео поразило подписчиков Киркорова. «Темная ночь» в исполнении Бедроса Филипповича заставило их расплакаться.

«Трогательно до слез… Как это прекрасно, когда есть такой замечательный дедушка у внучат»;

«Как душевно поет Бедрос!»;

«Душевное исполнение, с Днем Победы, пусть будет мир во всем мире», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров в кругу звездных друзей отпраздновал 54-летие.

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