Дети прыгали из окон: эксклюзивное видео первых минут нападения на школу Казани
По последним данным, предварительно, погиб один человек, еще семь пострадали.
Фото, видео: Depositphotos / lena Esich; 5-tv.ru
Одни из нападавших на школу в Казани задержан. Второй, по информации 5-tv.ru, поднялся на третий этаж и взял заложников.
Предварительно, все началось в фойе. Войдя в здание, нападавшие наткнулись на группу школьников седьмого-восьмого класса и открыли стрельбу.
По последним данным, погиб один человек, еще семь пострадали. Официальной информации пока не поступало. На кадрах снятых очевидцами в первые минуты нападения видно, как, спасаясь, дети выпрыгивали из окон школы.
На месте работают спецслужбы.
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