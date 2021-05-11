Дети прыгали из окон: эксклюзивное видео первых минут нападения на школу Казани

Одни из нападавших на школу в Казани задержан. Второй, по информации 5-tv.ru, поднялся на третий этаж и взял заложников.

Предварительно, все началось в фойе. Войдя в здание, нападавшие наткнулись на группу школьников седьмого-восьмого класса и открыли стрельбу.

По последним данным, погиб один человек, еще семь пострадали. Официальной информации пока не поступало. На кадрах снятых очевидцами в первые минуты нападения видно, как, спасаясь, дети выпрыгивали из окон школы.

На месте работают спецслужбы.