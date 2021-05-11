Дети прыгали из окон: эксклюзивное видео первых минут нападения на школу Казани

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 874

По последним данным, предварительно, погиб один человек, еще семь пострадали.

Фото, видео: Depositphotos / lena Esich; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Одни из нападавших на школу в Казани задержан. Второй, по информации 5-tv.ru, поднялся на третий этаж и взял заложников. 

Предварительно, все началось в фойе. Войдя в здание, нападавшие наткнулись на группу школьников седьмого-восьмого класса и открыли стрельбу.

По последним данным,  погиб один человек, еще семь пострадали. Официальной информации пока не поступало. На кадрах снятых очевидцами в первые минуты нападения видно, как, спасаясь, дети выпрыгивали из окон школы.

На месте работают спецслужбы. 

Тема:
Нападение на школу в Казани
11 мая
Спецоперация в школе Казани завершена — пресс-служба президента Татарстана
11 мая
Захватившего заложников в школе Казани ликвидировали в ходе спецоперации
11 мая
Первое видео шокирующих последствий в казанской школе после стрельбы
11 мая
Число погибших в школе Казани возросло до 11 человек
11 мая
Установлена личность подростка, предположительно открывшего стрельбу в школе в Казани
11 мая
Видео: Силовики готовятся к штурму школы в Казани, где произошла стрельба
11 мая
Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Проводится спецоперация
11 мая
Второй предположительный виновник стрельбы в школе в Татарстане задержан
11 мая
Число погибших в школе Казани увеличилось до девяти человек
11 мая
Один из нападавших взял заложников в казанской школе

Читайте также

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Звездный шлейф: Какими духами пользуются знаменитые женщины
11:39
Куда поехать отдыхать за границу на море летом 2021-го?
11:27
Сошлись спустя 17 лет? Аффлек и Лопес провели совместный отпуск в Монтане
11:27
Россиян ждет аномальное тепло всю неделю
11:22
Спецоперация в школе Казани завершена — пресс-служба президента Татарстана
11:15
Гордон обвинила вступившегося за Бузову Киркорова в организации «пира во время чумы»

Сейчас читают

Число погибших в школе Казани возросло до 11 человек
Видео с места стрельбы в гимназии в Казани
«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака