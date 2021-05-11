Пусть враг не дремлет: немец назвал главный «козырь» Путина после Парада Победы
Торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы советских солдат в Великой Отечественной войне, обескуражили иностранцев.
Фото: www.globallookpress / Yevgeny Philippov
Парад Победы в России настолько впечатлил иностранцев, что второй день подряд это — одна из главных тем публикаций в СМИ. Немецкому журналисту Кристоферу Ваннеру посчастливилось лично наблюдать за действом, развернувшимся на Красной площади. Рассуждая в эфире телеканала Welt о мероприятии, он рассказал, что поразило его больше всего.
Ваннер отметил, что Парад Победы в Москве грандиозен сам по себе. Однако воспринимать его лишь как торжественное мероприятие все же не советовал. По мнению немца, 9 мая президент РФ Владимир Путин недвусмысленно намекнул всему миру, какова на самом деле мощь его страны.
«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Путина», — цитирует Ваннера News.ru.
Журналиста поразили свыше 190 единиц военной и специальной техники, уникальные вертолеты и самолеты ВКС РФ, в том числе «красивый убийца» Су-57. Поддержали позицию немца и коллеги из других стран. В частности, Британии, Канады и США.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой тайный смысл в речи Владимира Путина в День Победы нашли иностранные СМИ.
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