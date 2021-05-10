Предупреждение врагам: Какой тайный смысл зарубежные СМИ нашли в речи Путина в День Победы

В речи президента РФ Владимира Путина на Параде Победы в Москве прозвучало резкое осуждение нацизма. Лидер государства отметил, что это движение набирает все большую популярность в ряде стран, несмотря на страшные события в истории. Также он пообещал защищать интересы своих граждан.

А что «услышали» в заявлении Путина заграничные СМИ?

Красный день календаря

Недавние соцопросы показали, что большинство россиян считают День Победы более важным праздником, чем Новый год. Согласно с ними и издание The Sun. По данным журналистов, 69% населения страны считает его главнейшим в году.

При этом таблоид отметил упор в речи Путина на защиту России от внешней угрозы и обеспечение процветания для жителей собственной страны. Журналисты посчитали, что за проведение парада на самом деле кроется международная повестка. А именно — показать «лицом» малую часть военной техники, что есть в распоряжении у российской армии.

Предупреждение врагам

В британском издании Dailymail уделили особое внимание фразе президента РФ про то, что «лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии становились все более циничными».

В прессе предположили, что раньше Парад Победы был праздником для ветеранов, а теперь приобрел совсем другой смысл. Якобы так Путин показывает Западу военную мощь РФ. И это при том, что уровень напряженности с Западом «в последние недели достигла времен холодной войны», указывается в статье.

В агентстве Reuters согласились с тем, что мероприятие в полной мере показало напряженность в отношениях с западными странами. Эксперты полагают, что Парад Победы стал предупреждениям политическим противникам Путина.

ТАСС / Valery Sharifulin

Борьба с переписыванием истории

Международное агентство Associated Press и издание The Hill в своей аналитике по итогам Парада Победы сошлись во мнениях. Они полагают, что отныне Путин будет активно бороться с возрождением нацизма в мире.

В качестве примера они привели не только слова Путина о недопустимости такого явления, но и последние тенденции в историческом сообществе. Россия в последнее время заявила, что не допустит искажения фактов и замалчивания истинной роли Советского союза в войне. Как и не будет терпеть, если историю начнут переписывать в угоду современности.

Защита национальных интересов

Испанское издание Еl Реriоdiсо предположило, что Владимир Путин пригрозил всем врагам России, когда говорил о планах «защищать национальные интересы». Им показалось, что именно это стоит за намерением отстаивать интересны граждан страны, а не кого-то другого.

«Путин завуалированно обвинил США и ЕС в попытках переписать историю и возродить идеологию исключительности. Он предупредил своих геополитических соперников о намерении России твердо защищать свои национальные интересы», — отметили в издании.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев.