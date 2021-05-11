⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

«С третьего этажа падают 8-классники» — школьница о том, как спасалась от стрельбы в Казани

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 809

В Татарстане в результате нападения на образовательное учреждение погибли девять человек. Подозреваемый задержан.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

Ученица школы в Казани, в которой произошла стрельба, рассказала 5-tv.ru, как вместе с одноклассниками спасалась, выпрыгивая в окно. По ее словам, во время инцидента она слышала в здании несколько взрывов, когда дети находились на уроке в одном из кабинетов.

«Я сначала подумала что это стук в стену дверью. Потом мы слышим большой грохот. Мы все сильно испугались, подбежали к заднему окну, открыли и начали прыгать — мы были на первом этаже. Как все вышли через окно, видим, как запасной выход был взорван. В это время был также большой взрыв у нашего кабинета. Мы начали бежать к решеткам сзади школы и начали выбираться от территории, чтобы в нас не попали пули. Также я вижу, как с третьего этажа падают восьмиклассники. Минут через пять я вижу, как двое мужчин несут восьмиклассника. Его положили на землю. Он был весь в крови. Я была в полном шоке — как в него попали! Я своим глазам не могла поверить», — поделилась школьница.

Она также видела, как несколько детей лежали на земле. У одного из них была сломана нога, а у другого спина. После этого девочка спешно покинула территорию школы, куда к этому времени прибыли полицейские, медики и пожарные.

Нападение на образовательное учреждение произошло утром. Вошедший в здание молодой человек открыл стрельбу, а затем бросился бежать, но полиция задержала его. Известно, что подозреваемый является бывшим подопечным школы. Также сообщалось о втором нападавшим, но эта информация была опровергнута очевидцами. По последним данным, в результате трагедии пострадал 21 человек, погибших девять — восемь детей и один учитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия после стрельбы в школе Казани.

Тема:
Нападение на школу в Казани
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