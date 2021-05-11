⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани

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Карина Бернтгольц
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Трагедия унесла жизни двух учительниц и восьми детей.

Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани

Фото: ТАСС / Алеев Егор

Тема:
Нападение на школу в Казани

Опубликован полный список погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе. Обновленные данные обнародаваны в Telegram-канале KP.RU.

Погибшие:

  1. Игнатьева Эльвира - 26 лет;
  2. Айзатова Венера - 55 лет;
  3. Гайнутдинов Д. - 14 лет;
  4. Шайхутдинов А. - 14 лет;
  5. Нагимуллина И. - 14 лет;
  6. Галимзянова З. - 15 лет;
  7. Гарифуллина А. - 15 лет;
  8. Волков А. - 15 лет;
  9. Зарипов А. - 14 лет;
  10. Хайруллин А. - 14 лет. 

Пострадавшие:

  1. Арслан Ш. - 2011 г.р.
  2. Ислам С. - 2006 г.р.
  3. Артем И. - 2020 г.р.
  4. Милана И. - 2012 г.р.
  5. Тимур З. - 2006 г.р.
  6. Аделя Г. - 2005 г.р.
  7. Камиль И. - 2006 г.р.
  8. Расул И. - 2010 г.р.
  9. Рената А. 
  10. Лейла К.
  11. Айрат Б.
  12. Камль С. - 2006 г.р.
  13. София О. - 2007 г.р.
  14. Карим Г. - 2013 г.р.
  15. Амалия Ш. - 2012 г.р.
  16. Дарья З. - 2007 г.р.
  17. Амин Х. - 2011 г.р.
  18. Карим Х. - 2006 г.р. 
  19. Муллланур М. - 1958 г.р.
  20. Диляра Г. - 1970 г.р.
  21. Алина С. - 2002 г.р. 
Тема:
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