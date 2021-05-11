Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани
Трагедия унесла жизни двух учительниц и восьми детей.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Опубликован полный список погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе. Обновленные данные обнародаваны в Telegram-канале KP.RU.
Погибшие:
- Игнатьева Эльвира - 26 лет;
- Айзатова Венера - 55 лет;
- Гайнутдинов Д. - 14 лет;
- Шайхутдинов А. - 14 лет;
- Нагимуллина И. - 14 лет;
- Галимзянова З. - 15 лет;
- Гарифуллина А. - 15 лет;
- Волков А. - 15 лет;
- Зарипов А. - 14 лет;
- Хайруллин А. - 14 лет.
Пострадавшие:
- Арслан Ш. - 2011 г.р.
- Ислам С. - 2006 г.р.
- Артем И. - 2020 г.р.
- Милана И. - 2012 г.р.
- Тимур З. - 2006 г.р.
- Аделя Г. - 2005 г.р.
- Камиль И. - 2006 г.р.
- Расул И. - 2010 г.р.
- Рената А.
- Лейла К.
- Айрат Б.
- Камль С. - 2006 г.р.
- София О. - 2007 г.р.
- Карим Г. - 2013 г.р.
- Амалия Ш. - 2012 г.р.
- Дарья З. - 2007 г.р.
- Амин Х. - 2011 г.р.
- Карим Х. - 2006 г.р.
- Муллланур М. - 1958 г.р.
- Диляра Г. - 1970 г.р.
- Алина С. - 2002 г.р.
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