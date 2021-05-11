Десять жертв: полный список погибших и пострадавших при стрельбе в школе Казани

Опубликован полный список погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе. Обновленные данные обнародаваны в Telegram-канале KP.RU.

Погибшие:

Игнатьева Эльвира - 26 лет; Айзатова Венера - 55 лет; Гайнутдинов Д. - 14 лет; Шайхутдинов А. - 14 лет; Нагимуллина И. - 14 лет; Галимзянова З. - 15 лет; Гарифуллина А. - 15 лет; Волков А. - 15 лет; Зарипов А. - 14 лет; Хайруллин А. - 14 лет.

Пострадавшие: