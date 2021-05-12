У подозреваемого в расстреле детей в Казани изъяли почти полтысячи патронов

Подозреваемый в расстреле детей в Казани 19-летний Ильназ Галявиев владел огромным количеством боеприпасов. После задержания у него изъяли полуавтоматическое ружье Hatsan Escort, 445 патронов, нож и 29 гильз.

Как стало известно 5-tv.ru, кроме этого у юноши обнаружили 75 металлических гаек, бутылку с настойкой «Мухомор», часовой механизм, гвозди и прочие предметы, обычно фигурирующие при обысках у создателей самодельных взрывных устройств.

По версии следствия, к преступлению Галявиев действительно готовился заранее. Он получил разрешение на покупку оружия и активно обзванивал магазины, интересуясь наличием компонентов для СВУ. При этом известно, что на учете полиции или социальных служб молодой человек не состоял. В его адекватности до последнего времени никто не сомневался.

Меру пресечения для Ильназа Галявиева вскоре изберет казанский суд. Пока ожидается передача материалов дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагедия в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По версии следствия, вооруженный Галявиев ворвался в учебную организацию и, предположительно, открыл огонь по людям. Под раздачу попали и дети, и взрослые, пытавшиеся закрыть учеников своими телами.

В результате ЧП погибли десять человек. В том числе семь несовершеннолетних. Еще несколько десятков были ранены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Истинные мотивы предполагаемого преступника пока не установлены.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим в стенах казанской школы. Президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин принесли свои соболезнования родным и близким жертв стрельбы.