Видео первых минут после стрельбы в казанской школе

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 042

На кадрах видно, как из здания гимназии выносят раненых. Доносятся выстрелы.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Нападение на школу в Казани

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео первых минут после стрельбы в казанской школе. На жутких кадрах слышны крики и выстрелы. Запечатлено, как на улице возле здания гимназии толпятся охваченные паникой и ужасом люди. Спасатели выносят на носилках раненых из образовательного учреждения.

"Отойдите в сторону! Не мешайте!", - кричат собравшимся у ворот школы.

В результате стрельбы 11 мая в школе № 175 в Казани погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемого в убийстве Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. 

Тема:
Нападение на школу в Казани
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