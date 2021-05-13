Видео первых минут после стрельбы в казанской школе
На кадрах видно, как из здания гимназии выносят раненых. Доносятся выстрелы.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео первых минут после стрельбы в казанской школе. На жутких кадрах слышны крики и выстрелы. Запечатлено, как на улице возле здания гимназии толпятся охваченные паникой и ужасом люди. Спасатели выносят на носилках раненых из образовательного учреждения.
"Отойдите в сторону! Не мешайте!", - кричат собравшимся у ворот школы.
В результате стрельбы 11 мая в школе № 175 в Казани погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемого в убийстве Ильназа Галявиева арестовали на два месяца.
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