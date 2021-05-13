В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео первых минут после стрельбы в казанской школе. На жутких кадрах слышны крики и выстрелы. Запечатлено, как на улице возле здания гимназии толпятся охваченные паникой и ужасом люди. Спасатели выносят на носилках раненых из образовательного учреждения.

"Отойдите в сторону! Не мешайте!", - кричат собравшимся у ворот школы.

В результате стрельбы 11 мая в школе № 175 в Казани погибли девять человек, еще два десятка получили ранения различной степени тяжести. Подозреваемого в убийстве Ильназа Галявиева арестовали на два месяца.