Стали известны результаты обследования устроившего стрельбу в Казани
Ему проводили МРТ головного мозга в августе 2020-го.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Появились результаты обследования Ильназа Галявиева, который, предположительно, расстрелял детей и учителей в казанской школе. МРТ головного мозга ему делали за полгода до того, как он получил лицензию на оружие. Как стало известно 5-tv.ru, у молодого человека выявили венозную ангиому правой лобной области. Ангиома — доброкачественное образование, развивающееся в кровеносных сосудах. Также, согласно протоколу исследования, у него не нашли признаков смещения передней мозговой артерии.
При этом у Галявиева оказался разомкнут артериальный круг головного мозга или Виллизиев круг. С медицинской точки зрения это — аномалия. Разомкнутый круг не лечат только в том случае, если появляются последствия.
Врач, который проводил проверку, посоветовал сделать Ильназу Галявиеву новое МРТ для оценки венозной ангиомы.
Массовое убийство в казанской школе № 175 случилось 11 мая во время учебного дня. В здание вошел вооруженный бывший ученик этого образовательного учреждения. Благодаря вовремя нажатой кнопке тревоги спецназ был на месте уже через три с половиной минуты, а большинство классов успели забаррикадировать двери.
Несмотря на это, трагедии избежать не удалось. Были убиты девять человек, семь из них — дети. Еще 23 человека, включая 20 детей, были ранены. Состояние некоторых столь тяжелое, что их срочно отправили на лечение в Москву. Подозреваемого в совершении этого преступления Ильназ Галявиев был задержан и находится под стражей. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что оружием 19-летний юноша владел законно.
Ранее 5-tv.ru писал, что директор гимназии № 175 в Казани Амина Валеева подчеркнула героизм своих сотрудников и обозначила главные задачи ее образовательного учреждения в ближайшее время.
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