Стали известны результаты обследования устроившего стрельбу в Казани

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Анна Васильева
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Ему проводили МРТ головного мозга в августе 2020-го.

Стали известны результаты обследования устроившего стрельбу в Казани

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
Нападение на школу в Казани

Появились результаты обследования Ильназа Галявиева, который, предположительно, расстрелял детей и учителей в казанской школе. МРТ головного мозга ему делали за полгода до того, как он получил лицензию на оружие. Как стало известно 5-tv.ru, у молодого человека выявили венозную ангиому правой лобной области. Ангиома — доброкачественное образование, развивающееся в кровеносных сосудах. Также, согласно протоколу исследования, у него не нашли признаков смещения передней мозговой артерии.

При этом у Галявиева оказался разомкнут артериальный круг головного мозга или Виллизиев круг. С медицинской точки зрения это — аномалия. Разомкнутый круг не лечат только в том случае, если появляются последствия.

Врач, который проводил проверку, посоветовал сделать Ильназу Галявиеву новое МРТ для оценки венозной ангиомы.

Массовое убийство в казанской школе № 175 случилось 11 мая во время учебного дня. В здание вошел вооруженный бывший ученик этого образовательного учреждения. Благодаря вовремя нажатой кнопке тревоги спецназ был на месте уже через три с половиной минуты, а большинство классов успели забаррикадировать двери.

Несмотря на это, трагедии избежать не удалось. Были убиты девять человек, семь из них — дети. Еще 23 человека, включая 20 детей, были ранены. Состояние некоторых столь тяжелое, что их срочно отправили на лечение в Москву. Подозреваемого в совершении этого преступления Ильназ Галявиев был задержан и находится под стражей. Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Известно, что оружием 19-летний юноша владел законно.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор гимназии № 175 в Казани Амина Валеева подчеркнула героизм своих сотрудников и обозначила главные задачи ее образовательного учреждения в ближайшее время.

Тема:
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