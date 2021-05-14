Отличник, сектант и фанат Counter-Strike: что известно о стрелке из Казани?

До стрельбы в школе № 175 в Казани поведение главного подозреваемого Ильназа Галявиева было совершенно обычным. Он не употреблял алкоголь, был тихим и отлично учился. Об этом рассказал в интервью 5-tv.ru его однокурсник Роберт Сибгатуллин.

Поведение

Галявиев был хорошим студентом и уделял все свое время учебе. По словам однокурсника, юноша нигде не работал и не подрабатывал. Будучи отличником, он к тому же плохо видел и постоянно носил очки. Этим объяснял и желание сидеть только перед преподавателями.

«Мальчик был спокойным. Себя никак не выдавал, нигде не активничал. На фотографиях его практически нет. Он был необщительный, но учился хорошо, на первой парте всегда сидел», — рассказал Роберт.

В сети ходили слухи, что причиной стрельбы стало то, что Галявиева обижали в школьные годы. Однако в колледже он ни разу не демонстрировал агрессии, был не слишком общительным, но поддерживал хорошие отношения с товарищами.

«На допросе он себя очень агрессивно вел, он так никогда не общался, я его впервые увидел в такой агрессии. Он не употреблял ни алкоголь, ни сигареты, ни уж тем более наркотики. Вот у него мухомор нашли — не знаю, откуда он у него», — признался студент.

Тайный сектант?

Единственная странность с Галявиевым произошла около года назад. Он внезапно обратился к одному их однокурсников с предложением вступить в некую секту.

«Мне одногруппник передал такую информацию, что Ильназ его приглашал в секту. Якобы Ильназ — вербовщик. Сказал, мол, хочешь-не хочешь — пойдем со мной. Названия секты — я не знаю. Это было примерно год назад при разговоре между ними. Мы в итоге подумали, что он пошутил. И витоге свели все на „нет“», — обрисовал ситуацию Сибгатуллин.

Впрочем, после случившейся трагедии стало очевидно, что был еще один странный «звоночек».

«Примерно полгода назад он мне сказал один на один, что почувствовал в себе какую-то силу и все может. Эта информация похожа на то, что он выдает сейчас», — добавил молодой человек.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась переписка одногруппников подозреваемого в массовом убийстве. Те до сих пор в шоке от случившегося и только теперь понимают, что приглашение в секту могло быть серьезным.

5-tv.ru

Геймер

В остальном же Галявиев ничем не отличался от других. Все свои силы он отдавал учебе. Спортом не увлекался — свободное время занимали компьютерные игры. Любимой был шутер Counter-Strike.

Там он имел немало «скинов» — виртуальных наклеек на оружие, которые пользуются огромной популярностью у игроков. Многие готовы отдать за них любые деньги.

«У него был скин, который он смог вывести с сайта. Очень дорогой — игра Counter-Strike. Он хвастался перед нами, что есть у него такой скин. И я думаю, что он как раз получил с этого скина столько денег на оружие и патроны, — рассказал Сибгатуллин. — Этот скин дороже даже стоит, чем 50 тысяч. С сайта выбил. Это очень маленький шанс, но вот у него получилось».

На общих фото с учебы Галявиева почти нет. Роберт хотел найти его на снимках, сравнить, как тот выглядел в разное время. Но его «расследование» зашло в тупик.

«Мало чего я смог добиться в этих расследованиях. Потому что он вообще не активный — мало где есть».

По факту стрельбы в казанской школе 11 мая было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Жертвами стали семь детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Галявиев был задержан и помещен под стражу на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Telegram сразу не вычислил канал казанского стрелка.