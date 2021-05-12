«Действовали быстро»: почему Telegram сразу не вычислил канал казанского стрелка

О планах убить школьников в Казани подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев писал на скрытом личном Telegram-канале. Открыл он его буквально перед самым совершением кровавого теракта. Об этом рассказал на своей личной странице создатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, стрелок всего за 20 минут до входа в гимназию № 175 поведал о своих планах миру.

«За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, — добавил Дуров. — Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией».

Создатель мессенджера уточнил, что даже ежесекундный мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени вряд ли бы смог предотвратить трагедию в Татарстане.

«Преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — указал Дуров.

Telegram @durov_russia

Бизнесмен признал, что самая первая реакция после случившегося логична. Все ищут виноватых в случившемся. И тут создатель соцсети «ВКонтакте» напомнил о диагнозе Галявиева. Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что 19-летний подозреваемый в момент совершения теракта находился в неадекватном состоянии. Болезнь головного мозга (минингиома) и сейчас серьезно осложняет работу следственных органов с ним.

«Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии, - резюмировал Дуров. — Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

Трагедия в Казани 11 мая унесла жизни девяти человек. Еще два десятка находившихся в школе людей, большинство из которых дети, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, почему подозреваемый в стрельбе в казанской школе выбрал для нападения именно 8«А» класс.