«Оказалось очень дорого»: Почему Бузова так и не переехала в свою 200 метровую квартиру?

Ольга Бузова почти доделала ремонт и вовсю планирует новоселье! Почему она долгое время не могла заехать в свое роскошное жилье? Как артистка уколола экс-бойфренда Давида Манукяна? Кто устраивает в честь теледивы салюты по всей стране? И какими качествами должен обладать мужчина ее мечты? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Первую свою покупку я сделала не для себя, я купила маме квартиру. И осталось у меня ноль денежек, ни одного рубля! Мне было так кайфово от того, что я все потратила для своей мамы. И только потом я начала думать о себе», — поделилась Бузова.

Два года назад Ольга Бузова хвасталась долгожданной покупкой — собственной квартирой в Москве. Апартаменты площадью 200 квадратных метров и стоимостью 120 миллионов рублей находятся в одном из элитных жилых комплексов столицы. Вот только время идет, а звезда до сих пор не переехала. Ольга объясняет: затеяла слишком шикарный ремонт. Поэтому, процесс затянулся:

«Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом, все красиво. Год у меня просто квартира стояла. Сейчас наконец-таки все финансовые вопросы закрыты, дальше дело за людьми».

Дом, где планирует обосноваться певица, стоит в живописном месте недалеко от здания МГУ. Прямо на территории комплекса есть озеро, парк с хвойными деревьями, магазины и тренажерный зал.

«Моя фигура это 30% генетика, 30% зал и остальные… сколько там осталось? Посчитаете потом! Это питание», — рассказала она.

Бузова делится: чтобы позировать в откровенных купальниках, ей приходится много работать:

«Хочу успокоить всех девочек: я такая же, как и все. Я тоже люблю пожрать. У меня тоже мог бы быть целлюлит, если бы я не занималась спортом регулярно и не следила за собой».

Девушка уверена: красивое тело — это тяжелый труд. Но зато как приятно потом ловить на себе восхищенные взгляды.

«Сейчас в тенденцию входит рисовать себе пресс. Это делают и девочки, и мужчины. Я против таких вмешательств! А еще мне не нравится, когда люди хвастаются тем, что они не сами сделали! Самый прикол, когда ты смотришь на свое тело и гордишься собой, что все это твоя заслуга, а не врачей», — прокомментировала тренды и работу над собой Бузова.

Кажется, такие фразы — камень в огород бывшего возлюбленного Ольги — Давы, который недавно демонстрировал подписчикам кубики на животе. Ведь его идеальный пресс — это как раз результат хорошей работы хирурга. Недавно блогер сделал липосакцию: ему откачали жир в области живота, спины и подбородка. А заодно сделали подтяжку.

«Мы воспользовались бонусами пластической хирургии и прорисовали его же мышечный каркас», — рассказал хирург Давы — Тимур Хайдаров.

«Я на самом деле давно об этом мечтал. Это было необходимо», — прокомментировал операции экс-возлюбленный Бузовой.

Манукян решил обновиться сразу после скандального расставания с Бузовой. В январе этого года певица обвинила блогера в неверности и рукоприкладстве:

«Когда мне плохо, я ухожу. Если я ухожу, если я ушла, значит мне было плохо. Вот и все! Терпи, жизнь одна!»

Ольга тяжело переживала разрыв. Но старалась не показывать своих чувств на публике:

«Я могу поплакать ночью, а утром встать, поехать на бокс и улыбаться. И шикарно выглядеть при этом».

Бузова заявила: впредь она будет более тщательно подходить к выбору спутника.

«Он должен быть сильным он должен быть смелым, он должен быть преданным. Честным. Заботливым. Внимательным», — рассказала она о качествах будущего избранника.

Знаменитость признается: ради достойного кандидата готова пойти на маленькие хитрости:

«Хотелось бы, конечно, прекрасное чувство юмора. Чтобы меня рассмешить даже не надо особо стараться. Я в принципе для того, чтобы поддержать мужчину и дать ему немножко веры в себя, чтобы он так немножко спинку распрямил, я могу смеяться, даже когда не смешно».

После расставания с Давой Ольгу подозревали в отношениях с футболистом Артемом Зуевым. Якобы, их видели вместе в кафе. Но официального подтверждения романа так и не поступило.

Похоже, сейчас в жизни Бузовой появился новый поклонник. В каждом городе, куда приезжает девушка, он в ее честь устраивает салют. Кто этот таинственный любитель фейерверков — пока секрет. Но судя по счастливому лицу Ольги, ей такой способ ухаживания нравится. И она смеется искренне. Так может, в свою новую квартиру телезвезда заедет уже не одна?