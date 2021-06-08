Вывели войска РФ из России: Мария Захарова увидела путаницу в обвинениях Украины
Спикер МИД РФ нашла несоответствия в высказываниях киевского вице-премьера Ольги Стефанишиной.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на путаницу, которую допускают власти Украины, говоря о «российской агрессии». В качестве примера пресс-секретарь внешнеполитического ведомства привела высказывания вице-премьера Киева по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.
Ознакомившись с интервью, которое Стефанишина дала болгарским журналистам, Захарова решила прокомментировать несколько цитат из этого «кладезя мудрости» в своем Telegram-канале.
Так, вице-премьер заявила, что «российская военная техника осталась в непосредственной близости от границы», и «это сигнал, что возможна эскалация». Также Стефанишина посчитала, что Киев уже семь лет «борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», при этом Москва «предпринимает эти акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную Думу».
У Марии Захаровой появились к повествованию несколько вопросов, «касающихся элементарной логики». Как-то, может ли Россия воевать в течение семи лет ради выборов в Госдуму? Более того, по словам вице-премьера Украины, РФ разместила вооруженные силы вдоль своей границы, а НАТО, отреагировало на сию «агрессию», что заставило Россию вывести свои войска. То есть Россия, выходит, вывела войска РФ из России…
Представитель МИД также отметила: Стефанишина заявила, что НАТО заступилось за Украину. При этом, президент Незалежной Владимир Зеленский прежде утверждал, что ВСУ сдерживают «российскую агрессию» в Европе.
«Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический Альянс или НАТО Украину? Запутались, ребят», — добавила Захарова.
Ранее 5-tv.ru писал о скандале вокруг экипировки сборной Украины на чемпионате Евро-2020. Как известно, на форме футболистов силуэт страны включает в себя Крым, а также самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, комплекты украшают лозунги УПА*. Открытым остается вопрос, как УЕФА одобрил форму с националистическим приветствием?
* — Украинская повстанческая армия — организация запрещена в РФ.
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