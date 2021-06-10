Заявление президента РФ Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2» стало выстрелом по оппонентам на Западе. Такое мнение выразил украинский журналист Сергей Грабовский в материале для издания «День».

«Путин <…> вышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в статье.

Автора возмутили слова главы России о перспективе сотрудничества Кремля с Киевом. Так, заявление Путина о возможности продолжения транзита газа через Украину Грабовский оценил как намерение РФ заставить Украину «капитулировать». Кроме того, журналист обратил внимание на умение российского главы вести переговоры с политическими силами Запада.

Как писал 5-tv.ru, ранее в Кремле заявили, что завершение договора о транзите российского газа через Украину не станет поводом для отказа Москвы от использования этого пути доставки топлива.