Как Путин одним заявлением «выстрелил из пушек» по политикам на Западе — украинский журналист

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Егор Измалкин
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Сергей Грабовский рассказал в статье, какие слова российского президента вызвали у него встревоженность.

Как Путин одним заявлением «выстрелил из пушек» по политикам на Западе — украинский журналист

Фото: www.globallookpress / Kremlin Pool

Тема:
Северный поток — 2

Заявление президента РФ Владимира Путина о завершении прокладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2» стало выстрелом по оппонентам на Западе. Такое мнение выразил украинский журналист Сергей Грабовский в материале для издания «День».

«Путин <…> вышел на финишную прямую и выстрелил, образно говоря, из пушек главного калибра. Сделал он это на Петербургском международном экономическом форуме», — говорится в статье.

Автора возмутили слова главы России о перспективе сотрудничества Кремля с Киевом. Так, заявление Путина о возможности продолжения транзита газа через Украину Грабовский оценил как намерение РФ заставить Украину «капитулировать». Кроме того, журналист обратил внимание на умение российского главы вести переговоры с политическими силами Запада.

Как писал 5-tv.ru, ранее в Кремле заявили, что завершение договора о транзите российского газа через Украину не станет поводом для отказа Москвы от использования этого пути доставки топлива.

Тема:
Северный поток — 2
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