Видео: Бузова в образе певицы кабаре спела свою партию на сцене МХАТа

Поющая телеведущая Ольга Бузова, исполняющая роль певицы кабаре в спектакле "Чудесный грузин", появилась перед зрителями во время пресс-показа постановки в МХАТе имени Горького. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео отрывка выступления, на котором поп-дива запечатлена в пышном бело-голубом платье. Сначала она общается с другими артистами, а после исполняет свою вокальную партию.

Выход на сцену звезды для многих представителей шоу-бизнеса, фанатов и коллег был действительно долгожданным. Накануне премьеры поклонники с нетерпением ждали первых кадров с репетиций и следили за подготовкой Бузовой к роли. Кто-то осуждал знаменитость, кто-то наоборот хвалил ее упорство и талант. Сама Бузова гордится тем, что смогла попробовать себя в новом амплуа.