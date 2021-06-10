Видео: Бузова в образе певицы кабаре спела свою партию на сцене МХАТа

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 049

В театре прошел пресс-показ спектакля «Чудесный грузин».

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Поющая телеведущая Ольга Бузова, исполняющая роль певицы кабаре в спектакле "Чудесный грузин", появилась перед зрителями во время пресс-показа постановки в МХАТе имени Горького. В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео отрывка выступления, на котором поп-дива запечатлена в пышном бело-голубом платье. Сначала она общается с другими артистами, а после исполняет свою вокальную партию.

Выход на сцену звезды для многих представителей шоу-бизнеса, фанатов и коллег был действительно долгожданным. Накануне премьеры поклонники с нетерпением ждали первых кадров  с репетиций и следили за подготовкой Бузовой к роли. Кто-то осуждал знаменитость, кто-то наоборот хвалил ее упорство и талант.  Сама Бузова гордится тем, что смогла попробовать себя в новом амплуа. 

Тема:
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