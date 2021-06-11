Байопик о Сталине: чем запомнился первый показ спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой

Во МХАТе сегодня спектакль, который еще до премьеры стал скандальной сенсацией. В постановке «Чудесный грузин» о личности Сталина играет — Ольга Бузова. Роль небольшая — певица в кабаке, только вот петь приходится вживую.

Уже на пресс-показе Бузова сразила всех своим вокалом. Но почему тогда зрители не могли сдержать смех? Вячеслав Николаев убедился — хайп окончательно победил здесь искусство.

МХАТ им Горького на пороге или сенсационного успеха, или сенсационного провала. За всю историю театра ни одна его премьера не вызывала такого ажиотажа. Впрочем, не так важен полюс сенсации, сколько ее главный герой — российский поп-идол Ольга Бузова.

«Моя мечта — мечта 16-летней девочки, которая послушалась мамы и закончила СПбГУ с красным дипломом… Она на ваших глазах реализовалась», — высокопарно заявила теледива.

Ольга Бузова играет певичку-шансоньетку, которая не просто жеманничает на сцене в муках неразделенной любви. Она — двойной агент. Подслушивает жандармские тайны и пересказывает их главарю революционного подполья. Тут зрителя поджидает вторая сенсация. Ведь сексот Бузова — работает не на кого-нибудь, а на будущего «вождя народов» Иосифа Сталина.

«Товарищ Сосо…»

«Товарищ Шанталь!»

Два в одном — Сталин и Бузова — превратили спектакль «Чудесный грузин» в гремучую смесь из китча, исторических цитат, неинтересной революционной болтовни и уголовной романтики раннего большевизма.

«Конечно, мы хайпанули безусловно…» — начал было художественный руководитель МХАТ им. Горького.

«Вы знаете это слово?» — чуть не перебила его перед журналистами Бузова.

«Это вне всякого сомнения. Я думаю, что здесь сработал такой комплект таких факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова», — все же завершил мысль худрук.

Образ Сталина 007 пришелся по душе не всем первым зрителям.

«Образ Сталина, который был сейчас здесь показан, он вызывает… Кроме недоумения, он ничего, по-моему, вызвать не может», — категорично обосновал свою позицию журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян.

А вот актриса МХАТа Алика Смехова пришла полюбопытствовать на смелый эксперимент коллег.

«Мне нравится этот зал, мне нравится эта сцена… Мне нравится то, что, видите, есть большой интерес», — пыталась подобрать слова заслуженная артистка РФ.

Недаром спектакль открывает постельная сцена с участием вождя. С такого ракурса от чего бы и не посмотреть на Иосифа Виссарионовича глазами героини «Дома-2».

«Традиции „Дома-2“ — это еще и традиции нашей отечественной культуры», — заявил с улыбкой киновед, культуролог, критик и телеведущий Кирилл Разлогов.

«Чудесный грузин» — музыкальная театрализованная постановка о благородном бандите Иосифе Джугашвили, в главной роли которого оказалось по странному стечению обстоятельств оказалась Ольга Бузова. Уместен ли бульварный байопик о Сталине на театральной сцене — решать конечно же зрителю.