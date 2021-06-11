Бузова, Милохин, Моргенштерн: какое искусство будет в России через 20 лет?

«Куда катится мир?» — этот вопрос в России стали задавать гораздо чаще. А все из-за публичных скандалов, что устраивают именитые персоны, которые (казалось бы!) должны подавать пример, сеять разумное, доброе, вечное.

Последние несколько недель все внимание приковано к шоу-бизнесу: полуголая Клава Кока на премии Муз-ТВ, певица Ольга Бузова во МХАТе, эпатажный блогер-миллионник Даня Милохин на Петербургском международном экономическом форуме, разъяренный Моргенштерн — они буквально сводят с ума. «Одуматься» и «вести себя прилично» селебрити призывают и профессиональные артисты, и бизнесмены, и даже дипломаты — все впустую.

Что это — новое время, где нет места скромности и приличию, или постепенная деградация? Кому выгодно возводить в культ звезд без образования и человеческих ценностей? И есть ли надежда на спасение? 5-tv.ru поинтересовался мнением экспертов.

«Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью декораций и костюмов, эффективными мизансценами, а идеями драматурга. Изъян в идее пьесы нельзя ничем закрыть. Никакая театральная мишура не поможет», — Константин Станиславский.

А это ли свобода?

Говоря о модных тенденциях, политолог Дмитрий Солонников предельно честен: он не стал бы критиковать все «пугающие» процессы разом. Так, например, эксперт счел совершенно нормальным пересъемку советских и российских фильмов иностранцами. Главное — чтобы не страдала историческая справедливость. А это, как известно, случается нередко.

В то же время политолог окрестил совершенно ненормальной ситуацию, когда случайно обретшие славу непрофессионалы призывают людей пойти за ними в новую, другую реальность. Они мотивируют красивыми картинками, громкими фразами, деньгами и сюрпризами. Но факт остается фактом: все действия «заботливых» и «участливых» селебрити направлены на получение хайпа. В итоге — масса неудовлетворенных и разочарованных поклонников.

Эту странную ситуацию Солонников окрестил побочным явлением «мирового мейнстрима». Он, по мнению эксперта, разделяет современную культуру на культуру для нижних слоев населения и культуру для избранных. Однако «кормить» людей настоящим искусством невыгодно — это сложно, затратно и страшно — вдруг не понравится? Поэтому на первый план выходит то, что проще и быстрее продать — идеология низкой культуры.

«Есть адепты, которые хотели бы видеть Россию встроенной в мировой мейнстрим, где люди с измененным полом играют мушкетеров, где девочки-негры играют гвардейцев Кардинала. Разрушение культурных матриц предыдущего поколения — это то, что мировой мейнстрим сейчас организует», — пояснил Дмитрий Солонников.

Появление скандальных селебрити на крупнейших российских площадках — вроде МХАТ или ПМЭФ — политолог называл неслучайным. Он отметил, что это «спланированная акция», участие в которой принимают люди, мечтающие быть признанными на Западе.

В силу разных обстоятельств они не могут дотянуть до уровня мировых знаменитостей, а потому ищут более легкие пути к Олимпу из фантазий. Стать фриком сегодня и прославиться гораздо проще, чем положить 20 лет на алтарь искусства и, может быть, заслужить звание «Народного артиста». Не так ли?

«Всегда была массовая культура, всегда была контркультура, всегда был андеграунд. Но это всегда разделялось — что есть высокая культура, а что есть там, внизу. Их старались не смешивать. Сейчас андеграунд побеждает и подменяет собой высокую культуру — запланированная акция», — подчеркнул политолог.

www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Каков диагноз

Не спешит с выводами, хотя и разделяет мнение Солонникова, политолог Антон Бредихин. Эксперт успокаивает: новые тренды — явление не долгосрочное. Скорее всего, бинарные люди на премиях, безголосые дамы на сценах легендарных театров вскоре утратят славу. Однако гарантировать, что их творчество не повлияет на искусство в целом, никто не может. Эпатажные личности взывают к свободе во всем — но нужна ли она в том виде, какой ее представляют?

Рассуждая на тему первопричины мейнстрима, Бредихин пришел к выводу, что это — определенная культурная политика. И занимаются ей не случайные люди, а те, кому выгодно взращивать поколение без критического мышления — оно больше поддается воздействию.

«Даня вот чем отличается? Он просто базируется на глупостях. Но такой образ навязывают молодежи. Это ценности, <…> которые уже привели к серьезному разложению общества европейских стран и США. К сожалению, с каждым годом число таких персонажей буде только увеличиваться. Это открытая война на культурном поле», — констатировал Антон Бредихин.

Влияние Запада на развитие культуры в России не было бы столь значительным, если бы не проблема с кадрами. Эксперт заметил, что с каждым годом талантливых ребят, мечтающих построить карьеру в шоу-бизнесе или кинематографе становится все меньше. Их вытесняют те, кому не стыдно оголиться в кадре и заработать место на сцене «известным» способом. Как бороться с вопиющей несправедливостью? Наверное, самыми суровыми методами.

«К сожалению, необходимо более жесткое вмешательство государства, чтобы не было заигрывания с хайпом. Нужно подходить к вопросу формирования культуры более идеологически что ли. Культура — это же часть идеологического фронта, и здесь проигрывать нельзя», — подчеркнул политолог.

Антон Бредихин напомнил, что в 2020 году граждане России предлагали поправки к Конституции и голосовали за самые нужные из них. Сделано это было, в частности, чтобы защитить страну от негативного влияния извне. И если большинство политических вопросов все же было охвачено, то сферу культуры рассматривали, по мнению эксперта, по остаточному принципу.

«Наверное пора призвать руководство страны, чтобы были сделаны дальнейшие шаги по суверенизации нашего пространства не только в плане политики, но и в плане культуры. Культура стала самой незащищенной частью, которая подвержена воздействию посредством вот таких Дань, Моргенштернов, Бузовых», — заключил политолог.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Надежда есть

Профессор РГГУ, доктор философских наук и культуролог Игорь Яковенко же смотрит в будущее отчасти с оптимизмом. Он не берется судить, проиграла ли РФ «культурную войну» или нет. Просто просит дать время.

Эксперт напомнил, что миру свойственно развиваться и пугаться решительно настроенных людей все-таки не стоит. Ведь такое случалось и раньше. Например, еще несколько десятков лет назад все сходили с ума по рокерам, позднее «законодателями моды» были неформалы — готы и эмо. Новые формы искусства неизменно будут появляться. Но вот задержатся ли они надолго — большой вопрос.

«Сколько раз уже новые вещи приходили, ну и что толку? Из этого ничего не следует. Да, пришло и такое тоже. Что дальше? Я не думаю, что это принципиально важно и что это задаст собой какие-то революционные изменения. Пройдет лет пять-семь, и мы посмотрим — это уходит или что-то остается», — констатировал философ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезды кино и искусства думают о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ.