Петербургский режиссер разорвал отношения с МХАТом после постановки с Бузовой

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Алексей Хитров
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Антон Адасинский назвал премьеру спектакля «Чудесный грузин» на сцене легендарного театра «мракобесием».

Петербургский режиссер разорвал отношения с МХАТом после постановки с Бузовой

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Ольга Бузова

Петербургский режиссер, создатель и руководитель театра Derevo Антон Адасинский объявил о прекращении сотрудничества с Московским художественным академическим театром (МХАТ). Причиной он назвал прошедшую во МХАТе премьеру спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина с телеведущей Ольгой Бузовой в одной из ролей.

В открытом письме, опубликованном на официальной странице театра Derevo в соцсети, Адасинский подчеркнул, что больше не будет ставить мюзикл «Золото» на сцене легендарного театра в Москве.

«„Золото“ на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и „Музыкальному театру детей“ Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи. Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная „МХАТовская“ публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — говорится в письме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в одной из ролей вызвала много вопросов у столичных театралов. Многие назвали спектакль «провалом МХАТа». Сама поющая ведущая, несмотря на критику, осталась довольна своим театральным дебютом, но пообещала «расти во всех смыслах».

Тема:
Ольга Бузова
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