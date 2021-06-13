Петербургский режиссер разорвал отношения с МХАТом после постановки с Бузовой
Антон Адасинский назвал премьеру спектакля «Чудесный грузин» на сцене легендарного театра «мракобесием».
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Петербургский режиссер, создатель и руководитель театра Derevo Антон Адасинский объявил о прекращении сотрудничества с Московским художественным академическим театром (МХАТ). Причиной он назвал прошедшую во МХАТе премьеру спектакля «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина с телеведущей Ольгой Бузовой в одной из ролей.
В открытом письме, опубликованном на официальной странице театра Derevo в соцсети, Адасинский подчеркнул, что больше не будет ставить мюзикл «Золото» на сцене легендарного театра в Москве.
«„Золото“ на сцене МХАТа больше не будет. Я не могу позволить себе и „Музыкальному театру детей“ Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи. Уверен, что это мракобесие закончится, и десятилетиями воспитанная „МХАТовская“ публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен», — говорится в письме.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в одной из ролей вызвала много вопросов у столичных театралов. Многие назвали спектакль «провалом МХАТа». Сама поющая ведущая, несмотря на критику, осталась довольна своим театральным дебютом, но пообещала «расти во всех смыслах».
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