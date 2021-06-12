«Буду расти во всех смыслах»: Бузова высказалась о своей игре на сцене МХАТа
Также поющая телеведущая опубликовала в Instagram фото, которое было сделано вечером после премьеры.
Фото, видео: Instagram @annabuzova; ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Уже который день в сети не утихают обсуждения того, что Ольга Бузова теперь не простая поющая ведущая, а настоящая театральная актриса. Звезда дебютировала на легендарной сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. После этого знаменательного события Бузова рассказала фанатам, что думает о своем выступлении.
«Так волнительно каждый раз выходить на сцену. А сегодня особенно — ведь мы играли для нашего зрителя. И в зале была моя семья. И все получилось. Впереди много работы, буду расти во всех смыслах, чтобы вы получали удовольствие», — написала селебрити.
Когда отгремели овации, Ольга с мамой и сестрой, которые тоже были в зале в тот вечер, пошли на прогулку по Москве. На променад новоиспеченная театральная дива отправилась в косухе, кожаной мини-юбке и белых ботинках на трендовой тракторной подошве, из которых вглядывали красные носки. Девушка позировала на снимке с родными и написала: «Моя семья! Люблю».
Преданные фанаты поддерживают и хвалят Ольгу. Ценители ее творчества уверены — знаменитость талантлива во всем. Это подтверждают их комментарии под постами Бузовой.
«Умничка, горжусь»;
«Оля, ты большая умничка. Спектакль понравился, ты, как всегда, была на высоте. Красивая, игривая и талантливая девушка»;
«Ну, а, что, красотка. Она талантлива, если что»;
«Уникальная личность — Ольга Бузова! Все овации для вас»;
«Такая классная, лапочка прямо», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак выпустила клип-пародию на Бузову во МХАТе.
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