«Буду расти во всех смыслах»: Бузова высказалась о своей игре на сцене МХАТа

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Анна Васильева
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Также поющая телеведущая опубликовала в Instagram фото, которое было сделано вечером после премьеры.

Фото, видео: Instagram @annabuzova; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Ольга Бузова

Уже который день в сети не утихают обсуждения того, что Ольга Бузова теперь не простая поющая ведущая, а настоящая театральная актриса. Звезда дебютировала на легендарной сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. После этого знаменательного события Бузова рассказала фанатам, что думает о своем выступлении.

«Так волнительно каждый раз выходить на сцену. А сегодня особенно — ведь мы играли для нашего зрителя. И в зале была моя семья. И все получилось. Впереди много работы, буду расти во всех смыслах, чтобы вы получали удовольствие», — написала селебрити.

Instagram @buzova86; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Когда отгремели овации, Ольга с мамой и сестрой, которые тоже были в зале в тот вечер, пошли на прогулку по Москве. На променад новоиспеченная театральная дива отправилась в косухе, кожаной мини-юбке и белых ботинках на трендовой тракторной подошве, из которых вглядывали красные носки. Девушка позировала на снимке с родными и написала: «Моя семья! Люблю».

Преданные фанаты поддерживают и хвалят Ольгу. Ценители ее творчества уверены — знаменитость талантлива во всем. Это подтверждают их комментарии под постами Бузовой.

«Умничка, горжусь»;

«Оля, ты большая умничка. Спектакль понравился, ты, как всегда, была на высоте. Красивая, игривая и талантливая девушка»;

«Ну, а, что, красотка. Она талантлива, если что»;

«Уникальная личность — Ольга Бузова! Все овации для вас»;

«Такая классная, лапочка прямо», — написали пользователи сети.

Instagram @annabuzova

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак выпустила клип-пародию на Бузову во МХАТе.

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