Одна из зрительниц премьерного показа спектакля «Чудесный грузин» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой резко раскритиковала постановку и весь Московский художественный академический театр имени Горького (МХАТ).

Вышедшая из театра женщина дала эмоциональный комментарий об уведенном корреспонденту 5-tv.ru.

«Это худшее, что может быть. Вообще больше никогда ни копейки во МХАТ! Это провал МХАТа! Ужас!» — заключила она.

По слухам, билеты на спектакль с Бузовой во МХАТе расходились в сети по цене от 10 до 150 тысяч рублей. Подтвердить это или сообщить, за сколько она сама купила билеты, собеседница нашего канала отказалась.

Постановка «Чудесный грузин» о молодости и становлении Иосифа Джугашвили (Сталина) наделала много шума, когда стало известно об участии в ней Бузовой. Той досталась роль певицы-шпионки Бэллы Шанталь, и в сети сразу стали критиковать этот выбор руководства театра.

В «слитых» в сеть отрывках спектакля можно услышать и вокал экс-ведущей «Дома-2», и оценить ее уровень актерского мастерства. Несмотря на обилие хейтерских комментариев, сама Ольга осталась довольна. Она назвала спектакль одним из главных событий в жизни и обещала «расти во всех смыслах».

Бузова участвует в спектаклях только 11 и 12 июня, а в следующий раз поднимется на сцену МХАТа только в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын Газманова объяснил феномен Бузовой во МХАТе.