«Тот еще тролль»: Милонов о ссоре Бузовой с Губерниевым в эфире «Матч ТВ»

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 227

Спортивный комментатор процитировал Карлсона и спросил у экс-звезды «Дома-2» про коньяк. Но фразу поющая телеведущая не узнала, приняла на свой счет и расплакалась в прямом эфире.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Словесная перепалка случилась между Ольгой Бузовой и телеведущим Дмитрием Губерниевым в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов оценил в беседе с 5-tv.ru ироничные слова спортивного комментатора и истеричные слезы Бузовой.

«Хочется защитить Ольгу Бузову, зачем ее позвали на „Матч ТВ“. Она же в этом ничего не понимает. От слова совсем. Губерниев тот еще тролль, как мы понимаем все, но Бузова, зачем она туда пошла. Ей нужно понять, что кроме обсуждения китчевой моды и пары тройки ресторанов — она ничего другого обсуждать не может. Она не является экспертом ни в чем, что касается человеческой цивилизации», — сказал Милонов.

Он отметил, что у «бедной Оли» будет появляться на пути еще много «таких Губерниевых». Виталий Милонов посоветовал поющей ведущей не забывать, что если она когда-то была замужем за футболистом, то «это не значит, что она разбирается в футболе».

«Она, например, может встречаться с физиком какое-то время, но при этом совершенно не будет понимать ничего в физике. Так что, наверное, чтобы больше не позориться, ей надо оставаться в рамках интеллектуальных задач Муз-ТВ и MTV, максимум программ канала „Ю“. Дальше ей слишком сложно», — пояснил депутат.

Милонов добавил, что Бузовой нужно сначала потренироваться на детской передаче, чтобы выйти на какой-то интеллектуальный уровень. Например, попробовать вести «Спокойной ночи, малыши!».

14 июня в прямом эфире Губерниев решил узнать мнение Бузовой насчет футбола. Но не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор задал вопрос.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — внезапно спросил Губерниев, процитировав Карлсона из книги Астрид Линдгрен.

Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, так как, судя по всему, не вспомнила слова известного героя мультфильма. В результате Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире. К слову, если смотреть видео всего конфликта с самого начала, то дерзить первой начала Ольга.

После этого экс-звезда «Дома-2» заявила, что Дмитрий Губерниев для нее «дно, а не мужчина». Впрочем, после короткого перерыва она успокоилась и произнесла слова поддержки в адрес российских футболистов, призвав спортсменов «кайфовать».

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Дава вступился за оскорбленную Губерниевым Бузову.

Тема:
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