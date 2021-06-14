«Мерзкий поступок»: Дава вступился за оскорбленную Губерниевым Бузову

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Анна Васильева
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Поющая ведущая и спортивный комментатор устроили скандал во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ» между поющей ведущей Ольгой Бузовой и телеведущим Дмитрием Губерниевым произошла словесная перепалка. Знаменитость разревелась прямо посреди трансляции. На ее истерику отреагировал бывший возлюбленный — рэпер Давид Манукян. С момента их расставания Бузова неоднократно пускала слезу в самых разных ситуациях. Но Дава никак не комментировал ее поведение. Видимо, слова Губерниева ударили в самое сердце не только Ольгу.

В разделе сторис в Instagram Манукян заявил, что на его помощь могут рассчитывать все, кто в ней нуждаются.

«Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок: ********* (придираться — Прим.ред.) в прямом эфире до девушки. Жалко вас», — написал Дава.

Instagram @dava_m

В прямом эфире Губерниев узнал мнение Бузовой о футболе. Но не дав девушке закончить речь, он поинтересовался, завязала ли звезда со спиртным по утрам. Ольгу зацепил этот вопрос и она разревелась. Спортивный комментатор попытался объяснить свой поступок тем, что он цитировал Карлсона, который задал такой же вопрос Фрекен Бок в книге Астрид Линдгрен. К слову, если смотреть видео всего конфликта с самого начала, то дерзить первой начала Ольга.

Ранее 5-tv.ru писал, что за оскорбленную Бузову также вступилась генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отметила, что мир спорта суров и мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы. По словам Канделаки, некоторые ее коллеги относятся к женским слабостям с неоправданной жестокостью.

Тема:
Ольга Бузова
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