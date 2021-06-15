«Отвезите пациента в рехаб» — реакция соцсетей на «крик души» Ольги Бузовой
Звезда «Дома-2» выложила очередной гневный пост о Дмитрии Губерниеве. Накануне она поссорилась со спортивным комментатором из-за цитаты о коньяке.
Фото, видео: www.globallookpress / Vadim Tarakanov; Instagram @buzova86
Вторые сутки в сети обсуждают ссору Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Звезду позвали на спортивный телеканал, чтобы поговорить о матче Россия — Бельгия, а в итоге все свелось к взаимным претензиям. Комментатор неудачно пошутил над поющей ведущей, задав ей риторический вопрос о принятии рюмки коньяка по утрам. В итоге артистка разрыдалась и заявила, что ненавидит мужчин, подобных своему оппоненту.
Второй день Бузова выкладывает в Instagram посты и сторис сомнительного содержания. Сначала она сообщила миру, что ее «сердце не принимает мужское хамство». Затем выложила фото возле трапа частного самолета и отметила, что ей по-прежнему «делают больно». 35-летняя артистка даже посвятила стихотворение «хамоватому» Губерниеву, чтобы показать, как сильно ее оскорбили.
«Хоть Дима дорог самому Эфросу
Размер таланта уступает хвастовству.
Что там блогеры, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
В тени Герострата ему так уютно стало,
Что ум и честь вдруг сбежали сами», — написала Ольга (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).
Вскоре в Instagram селебрити появились видео, где она танцует под грустную музыку и то и дело повторяет слово «дно». Именно так в эфире спортивного шоу она назвала Дмитрия Губерниева, после чего зарыдала.
Фанаты сильно обеспокоены психическим состоянием Бузовой. Все, как один, твердят, что поющей ведущей пора обратиться к врачу. Вероятно, ее проблемы не заканчиваются на личной жизни. Юзеры предположили, что звезда стала такой сентиментальной и агрессивной из-за пагубных пристрастий.
«У нее такой вид в сторис… Пьяная что ли?»
«Оля, не позорьтесь. Остановитесь»,
«Похоже, уже выпила утром коньяка»,
«Хватит ныть уже, каждый день одно и то же!»
«Отвезите пациента в рехаб!» — писали фолловеры Ольги.
Конфликт между поющей ведущей и спортивным комментатором произошел во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Сначала они активно обсуждали игру сборной России на Евро-2020, а затем разговор зашел в тупик. Губерниев попытался узнать, какая школа футбола Бузовой ближе. Звезда «Дома-2» парировала, что со стороны профи некрасиво задавать такие вопросы. После этого она заметила, что пришла в студию «просто поддержать» спортсменов, а не рассуждать о нюансах игры. Губерниев продолжил диалог софизмом — ироничной фразой, на которую никто не может дать ни положительного ни отрицательного ответа.
«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — процитировал Карлсона Дмитрий.
Шутку Бузова приняла за оскорбление. Когда Губерниев попытался объяснить ей, что эта фраза взята из произведения Астрид Линдгрен, звезда начала оправдываться и доказывать, что «не пьет совсем». Дмитрия это удивило и позабавило. А вот Ольга разрыдалась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки неожиданно заявила, что Ольга Бузова действительно злоупотребляет алкоголем.
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