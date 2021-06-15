Вторые сутки в сети обсуждают ссору Ольги Бузовой с Дмитрием Губерниевым. Звезду позвали на спортивный телеканал, чтобы поговорить о матче Россия — Бельгия, а в итоге все свелось к взаимным претензиям. Комментатор неудачно пошутил над поющей ведущей, задав ей риторический вопрос о принятии рюмки коньяка по утрам. В итоге артистка разрыдалась и заявила, что ненавидит мужчин, подобных своему оппоненту.

Второй день Бузова выкладывает в Instagram посты и сторис сомнительного содержания. Сначала она сообщила миру, что ее «сердце не принимает мужское хамство». Затем выложила фото возле трапа частного самолета и отметила, что ей по-прежнему «делают больно». 35-летняя артистка даже посвятила стихотворение «хамоватому» Губерниеву, чтобы показать, как сильно ее оскорбили.

«Хоть Дима дорог самому Эфросу

Размер таланта уступает хвастовству.

Что там блогеры, шпионы,

Премьеры, президенты и вожди.

В тени Герострата ему так уютно стало,

Что ум и честь вдруг сбежали сами», — написала Ольга (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).

Instagram @buzova86

Вскоре в Instagram селебрити появились видео, где она танцует под грустную музыку и то и дело повторяет слово «дно». Именно так в эфире спортивного шоу она назвала Дмитрия Губерниева, после чего зарыдала.

Фанаты сильно обеспокоены психическим состоянием Бузовой. Все, как один, твердят, что поющей ведущей пора обратиться к врачу. Вероятно, ее проблемы не заканчиваются на личной жизни. Юзеры предположили, что звезда стала такой сентиментальной и агрессивной из-за пагубных пристрастий.

«У нее такой вид в сторис… Пьяная что ли?»

«Оля, не позорьтесь. Остановитесь»,

«Похоже, уже выпила утром коньяка»,

«Хватит ныть уже, каждый день одно и то же!»

«Отвезите пациента в рехаб!» — писали фолловеры Ольги.

Конфликт между поющей ведущей и спортивным комментатором произошел во время прямого эфира телеканала «Матч ТВ». Сначала они активно обсуждали игру сборной России на Евро-2020, а затем разговор зашел в тупик. Губерниев попытался узнать, какая школа футбола Бузовой ближе. Звезда «Дома-2» парировала, что со стороны профи некрасиво задавать такие вопросы. После этого она заметила, что пришла в студию «просто поддержать» спортсменов, а не рассуждать о нюансах игры. Губерниев продолжил диалог софизмом — ироничной фразой, на которую никто не может дать ни положительного ни отрицательного ответа.

«Вы перестали пить коньяк по утрам?» — процитировал Карлсона Дмитрий.

Шутку Бузова приняла за оскорбление. Когда Губерниев попытался объяснить ей, что эта фраза взята из произведения Астрид Линдгрен, звезда начала оправдываться и доказывать, что «не пьет совсем». Дмитрия это удивило и позабавило. А вот Ольга разрыдалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки неожиданно заявила, что Ольга Бузова действительно злоупотребляет алкоголем.