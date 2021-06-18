Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов, а река Водопадная вышла из берегов, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометцентр.

«С полуночи до 6 утра выпало 42 миллиметра <…>. На Ай-Петри <.> 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 миллиметра)», — сообщили в крымском Гидрометцентре.

Улицы курортного города затопило. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные главой администрации Яниной Павленко.

​​​​​​«Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Кроме того, в Ялте подтопило хозяйственную зону «Крымэнерго», из-за чего город может остаться без света. В городе создали мобильные бригады, которые будут из мешков с песком создавать сооружения, чтобы отводить воду от жилых домов. Павленко призвала местных жителей и туристов позаботиться о собственной безопасности. Информация о пострадавших пока не поступала.

Дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.

Ранее 5-tv.ru писал, что накануне из-за обильных осадков затопило восток Крыма, в частности Керчь. Сотни домов, рынок, стадион, горбольница оказались в воде.