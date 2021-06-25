Потопы и торнадо: непогода продолжает пугать жителей российских регионов
Пока одни спасаются от жары, другие спасаются от ливней и сильного ветра.
Фото, видео: Depositphotos / ALesik; 5-tv.ru
Мощные ливни привели к подтоплению в еще целом ряде российских регионов.Улицы Краснодара ушли под воду. Дождь не прекращался несколько часов. В результате выпало половины месячной нормы осадков. Ливневки не справились, и город встал в девятибальных пробках. Практически полностью было парализовано трамвайное движение.
Дождь стеной после изнуряющей жары прошел и в пригородах Петербурга. Правда облегчения жителям многоэтажки в Сестрорецке он не принес. Дом затопило сверху донизу. Лестницы стали каскадами, а люди были вынуждены спасать свое имущество.
А так накануне выглядели улицы Пензы. Ураганный ветер с дождем едва не повалил строительные краны и деревья. Стихия обрушилась внезапно. Прохожие спасались бегством.
Ну, а в Псковской области очевидцы стали свидетелями редкого для этих мест явления - торнадо. К счастью обошлось без разрушений.
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