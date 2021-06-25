Вдова Грачевского рассказала, почему отказалась от его фамилии
Екатерина Белоцерковская раскрыла подробности отношений с ним.
Фото: Instagram @belotserkovskaia_official
Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская раскрыла подробности отношений с ним. По словам девушки, когда их роман начался, она приняла решение не брать его фамилию.
Создатель киножурнала «Ералаш» предлагал руку и сердце Белоцерковской четыре раза, но ее не сразу приняли в окружении избранника. После неудачного второго брака все считали, что режиссер связался с обычной охотницей за деньгами. Именно из-за этого возлюбленная Грачевского отказалась от его фамилии — она боялась, что ее жизнь станет адом из-за неодобрения общества. Она также сомневалась, соглашаться ли с ним на брак. В итоге режиссер не оставил ей выбора.
«Он пришел и говорит: „Завтра мы идем в ЗАГС“. Я боялась этого шага, поэтому сразу ответила: „Надо же сначала заявление подавать“. Оказалось, что он уже все сделал», — рассказала Белоцерковская в шоу Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1».
Сейчас Екатерина одна растит сына Филиппа, которого родила от худрука киножурнала. Как пишет «Дни.ру», Белоцерковская ждала еще одного малыша, но после трагедии у нее случился выкидыш.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Белоцерковская раскрыла детали предсмертного диалога с Борисом Грачевским.
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