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Вдова Грачевского рассказала, почему отказалась от его фамилии

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Егор Измалкин
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Екатерина Белоцерковская раскрыла подробности отношений с ним.

Вдова Грачевского рассказала, почему отказалась от его фамилии

Фото: Instagram @belotserkovskaia_official

Тема:
Умер папа «Ералаша» Борис Грачевский

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская раскрыла подробности отношений с ним. По словам девушки, когда их роман начался, она приняла решение не брать его фамилию.

Создатель киножурнала «Ералаш» предлагал руку и сердце Белоцерковской четыре раза, но ее не сразу приняли в окружении избранника. После неудачного второго брака все считали, что режиссер связался с обычной охотницей за деньгами. Именно из-за этого возлюбленная Грачевского отказалась от его фамилии — она боялась, что ее жизнь станет адом из-за неодобрения общества. Она также сомневалась, соглашаться ли с ним на брак. В итоге режиссер не оставил ей выбора.

«Он пришел и говорит: „Завтра мы идем в ЗАГС“. Я боялась этого шага, поэтому сразу ответила: „Надо же сначала заявление подавать“. Оказалось, что он уже все сделал», — рассказала Белоцерковская в шоу Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1».

Сейчас Екатерина одна растит сына Филиппа, которого родила от худрука киножурнала. Как пишет «Дни.ру», Белоцерковская ждала еще одного малыша, но после трагедии у нее случился выкидыш.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Белоцерковская раскрыла детали предсмертного диалога с Борисом Грачевским.

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