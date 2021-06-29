Друзья певицы МакSим рассказали о последней встрече с ней перед госпитализацией

Друзья певицы МакSим, как и ее поклонники, обеспокоены здоровьем артистки. Знаменитость сейчас находится в медикаментозной коме. Врачи продолжают борьбу за жизнь Марины Абросимовой (Настоящее имя певицы — Прим.ред.), которая сейчас практически находится на волоске от смерти. Коллега артистки — аранжировщик Сергей Купцов общался с МакSим незадолго до того, как она попала в больницу с вирусной пневмонией.

«Очень надеюсь, что с ней все будет хорошо, что я еще могу сказать? Немного в шоке. Перед комой я Марине писал, она сказала, что все хорошо. А на следующий день узнал, что ее ввели в медикаментозный сон. Больше ничего не знаю. Мы очень переживаем за нее, и поэтому не очень хочется об этом говорить сейчас», — поделился переживаниями Купцов в интервью «МК».

В больницу МакSим поступила с высокой температурой и поражением легких — 40%, все проведенные тесты на коронавирус были отрицательными. Состояние музыкальной исполнительницы ухудшалось, врачи ввели звездную пациентку в состояние искусственной комы. Позже у певицы выявили пневмонию с 80-процентным поражением легких, также стало известно, что исполнительница хита «Знаешь, ли ты» страдает от поражения печени.

Официальный представитель МакSим Яна Богушевская рассказала, что артистка находится под наблюдением грамотных врачей, за жизнь певицы борются профессионалы своего дела, поэтому поводов для беспокойства нет.

«Врачи проверили Марину перед введением в медикаментозный сон и никаких моментов, которые бы вызвали осложнения текущей болезни, не обнаружили. С ней рядом профессиональные врачи, они бы не стали рисковать ее здоровьем. На сегодня Марина без каких-либо изменений, все так же. По последним данным, которые мне известны, Марина на ИВЛ», — рассказала представитель певицы.

Состояние Марины Абросимовой оценивается, как тяжелое, медики пока не дают никаких прогнозов. Фанаты артистки желают ей скорейшего выздоровления, и надеются, что она сможет поправиться в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер клипов певицы МакSим умер от коронавируса. Поражение легких Вадима Шатрова составляло 55%.