«В Москве ходили бы гривны»: Зеленский дерзко ответил на слова Путина

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Алиса Старжевская
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Во время Прямой линии президент России назвал украинцев и русских «единым целым».

«В Москве ходили бы гривны»: Зеленский дерзко ответил на слова Путина

Фото: ТАСС / Яковлева Ирина

Президент Украины Владимир Зеленский не считает украинцев и россиян одним народом, несмотря на единое происхождение. Таким мнением украинский лидер поделился, комментируя соответствующие слова Владимира Путина.

«Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг», — сообщает Зеленский в интервью изданию «Интерфакс».

Украинский лидер также добавил, что у россиян и украинцев есть «много общего». В частности, две страны объединяет история, соседство, родственники, «победа над фашизмом» и «общие трагедии».

В ходе Прямой линии 30 июня Владимир Путин заявил, что считает украинцев и русских одним народом и «единым целым». При этом, по его словам, недружественными по отношению к России выступают действующие власти Украины, а не украинские жители. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России не видит веского повода для переговоров с главой Украины. Вместе с тем от самой идеи не отказывается.

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